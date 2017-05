Bonndorf Frühlingskonzert in Ewattingen: Applaus für drei Orchester

Bläserjugend und Musikverein Ewattingen überbeuten bei gemeinsamem Konzert mit der Stadtmusik Bonndorf. Frühjahreskonzert in der Wutachhalle mit vielen Facetten.

Ewattingen – Zum Frühjahreskonzert waren vielen Blasmusikfans in die Wutachhalle nach Ewattingen gekommen. Ein anspruchsvolles und bunt gemischtes Programm von moderner, zeitgenössischer und traditioneller Blasmusik boten die Bläserjugend des MV Ewattingen unter der Leitung von Gerhard Baumgärtner, die Stadtmusik Bonndorf (Leitung Patrick Egge) und der Musikverein Ewattingen mit Dirigentin Tamara Winterhalder.

Ihre Referenz an den Wonnemonat Mai erwiesen 42 Musiker der Bläserjugend mit der bekannten Volksweise „Der Mai ist gekommen“, von Justus W. Lyra. Die Jungmusiker holten mit dem Vortrag zumindest musikalisch den lang ersehnten Frühling in die Wutachhalle. Dass die Musiker der Bläserjugend durchaus auch moderne Kompositionen hervorragend spielen können, bewiesen sie sie mit den musikalischen Vorträgen der irischen Melodie „Celtic Air and Dance“ und dem Rockklassiker "Superspy Rock“ von Luigi die Ghaisallo. Sowie „Smoke an the Water“ (Deep Purple) als Zugabe. Es war dies das letzte Mal, dass die Bläserjugend bei einem Konzert in diese Konstellation aufspielte, denn in Kürze werden 16 Jungmusiker in den Kreis der Aktivmusiker aufgenommen.

Nach der Bläserjugend nahm die über 50 Musiker zählende Besetzung der Stadtmusik Bonndorf Platz auf der Bühne. „Mit vollen Segeln“, einem Konzertmarsch von Carl Teike, nahmen die Musiker aus der Löwenstadt sofort schwungvoll Fahrt auf in den zweiten Konzertteil. Mit „Gladiator“ präsentierten die Bonndorfer Musiker einen Klassiker aus dem Jahre 1999 des Komponisten Hans Zimmer nach einem Arrangement von M. Legnaro. Dirigent Partick Egge führte seine Musiker sicher durch die schwierigen Passagen dieser Komposition. Beim Stück „King Kong“, welches brillant gespielt wurde, hinterließen vor allem die Tenorhorn- , Querflöten- , Klarinetten-, Oboe- und Schlagwerkmusiker einen starken Eindruck. Flinke Finger der Klarinettenspieler waren bei „El camino Real“, einem Klassiker der 1970er Jahre, gefragt. Mit dem Marsch „Silber Condor“ schloß die Stadtmusik Bonndorf ihren Konzertteil ab. Patrick Egge hat das musikalische Niveau der Stadtmusik Bonndorf weiterentwickelt und zu einem hochkarätigen Klangkörper geformt.

Seit etwas mehr als einem Jahr hat Tamara Winterhalder die musikalische Leitung des Musikvereines Ewattingen inne. In dieser Zeit hat sich ein harmonisches Verhältnis von Dirigentin und Musikern entwickelt, was bei allen gespielten Kompositionen des MVE hörbar war. Nach dem Konzertmarsch „Salemonia“ zum Auftakt folgte „Fate of the Gods“ wobei die Musiker musikalisch die Erschaffung der Welt beschrieben. In „Hey Jude“, einem der erfolgreichsten Titel der Beatles, glänzte Lars Dornfeld mit einem Posaunensolo. Mit „The Lion King" einer Filmmusik aus dem Musical „König der Löwen“, dem „Astronautenmarsch“ einem weiteren Marsch und einer Polka als Zugabe, fand ein fantastischer Blasmusikabend sein Ende.