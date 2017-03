Wutach Fit für die Wasserrettung sind Bianca Koller und Bademeister Günter Weinberg vom Wutacher Hallenbad in Ewattingen

Erste Hilfe bei Unfällen im Schwimmbad

Zum Endspurt vor der Sommerpause des Wutacher Hallenbades in Ewattingen hat Bianca Koller mit Bademeister Günter Weinberg erfolgreich an einem Seminar des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister teilgenommen. Themenschwerpunkte waren die Erste Hilfe bei schwimmbadtypischen Unfällen sowie die Wiederbelebung an Kindern und Erwachsenen. Vom Bezirk Südbaden wurde dabei die Wasserrettungsfähigkeit der Teilnehmer getestet. So ist die 29-jährige, ehrenamtliche DRK-Sanitäterin nun auch fit für die Wasserrettung.