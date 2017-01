Wutach Ein multifunktionaler Raum für Grundschule Wutach

Gemeinderat stimm dem Umbau in der Grundschule Wutach zu. Vereine können Klassenzimmer als Probenraum weiter nutzen.

Der geplante Umbau eines Klassenzimmers in der Grundschule zu einem multifunktionalen Raum hatte in der Bevölkerung offenbar für Unruhe gesorgt. Armin Kienzle (CDU) legte deshalb großen Wert auf die Feststellung, dass es schon im Vorfeld Gespräche zwischen Schulleitung und den Vereinen gab, die den Raum für ihre Proben nutzen. "Es gab nie Konflikte zwischen Schule und Vereinen, das muss klargestellt werden. Die Entscheidung zum Umbau wurde gemeinsam getroffen", betonte er in der Ratssitzung am Donnerstagabend.

Jeweils einstimmig sprach sich das Gremium für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Umbau aus. Es gab auch keine Einwände, die geplante Summe von 33 000 Euro schon vor Aufstellung des Haushalts 2017 für diesen Posten vorzusehen. Die Bauaufsicht wurde vom Rat an Architekt und Planer Eckard Müller (Münchingen) vergeben. Wie Bürgermeister Christian Mauch erläuterte, soll die Maßnahme freihändig vergeben werden, weil die einzelnen Gewerke die Summe von 20 000 Euro unterschreiten. Erst ab dieser Summe müsse eine Ausschreibung geben, so Mauch. Der Rathauschef will den Umbau möglichst in den Osterferien über die Bühne bringen. Nach der Entscheidung des Rate sollen nun Handwerker aus der Region wegen Angeboten angefragt werden.

Laut der vorgelegten Planung soll die Schulleiterin ein abgetrenntes Büro (18 Quadratmeter) mit Besprechungsecke erhalten. Das bisherige Klassenzimmer soll völlig neu konzipiert und flexibel gestaltet werden. Zum einen solle es weiterhin Schulklassen zur Verfügung stehen, eine Trennwand zur Bibliothek soll eingezogen werden, dahinter ein soll ein Stuhllager entstehen. Das Klassenzimmer kann auch als Besprechungsraum genutzt werden und es soll es die Möglichkeit geben, EDV-Geräte anzuschließen und Präsentationstechnik zu installieren, informierte Christian Mauch.

Die Möglichkeit der Nutzung durch Vereine soll außerhalb der Schulzeit weiterhin ermöglicht werden, versicherte Mauch. Männergesangverein und Lie-Chörchen nutzten schon bisher das Klassenzimmer als Probenraum. Auch Bläserjungend sowie die Flötengruppe und der Kinderchor von Getrud Rittner werden weiterhin im modernisierten Raum proben können. "Die Vereinsnutzung wird durch die Schule nicht tangiert", sagte Mauch.

Für Wolfgang Dornfeld (UWW) "ein Schritt in die richtige Richtung". Er hält es für sehr wichtig, dass sich die Schulleitung in der Schule wohlfühlt, ein abgetrenntes Büro hält er deshalb für notwendig. Joachim Burger (CDU) hält es für wichtig, dass die Vereine weiterhin der Schule "gut aufgehoben" sind und sich die Schulleiterin für Gespräche in einen separaten Raum zurückziehen kann.

Einen weitergreifenden Aspekt brachte Erhard Graunke (UWW) ins Spiel: "Es ist richtig, dass wir in die Schule investieren. Aber das Land ist auch in der Pflicht, für eine gute Lehrerversorgung im ländlichen Raum zu sorgen." Er habe bei Landrat Martin Kistler deshalb schon vorgesprochen. Joachim Burger unterstrich diese Forderung: "Wir haben uns die Bildung auf die Fahne geschrieben, Kinder haben Anspruch, auf eine gute Versorgung mit Lehrern."

Bürgermeister Mauch sieht indessen keinen Spielraum: "Auch das Land kann Lehrer nicht schnitzen." Die Steuerung könne nur vom Schulamt erfolgen mit Schulen, die besser mit Lehrern versorgt sind. Die Rahmenbedingungen für die Lehrerversorgung würde die Landesregierung schaffen. Er sieht derzeit wenig Chancen, dass sich in Wutach die Situation verbessert: "Die Stelle ist schon lange ausgeschrieben, aber es gibt keine Bewerbungen."