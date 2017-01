Wutach Ein erfolgreiches Jahr: Musikverein Ewattingen zieht positive Bilanz

Musikverein Ewattingen blickt auf ein erfolgreiches Jahr. Mitglieder bestätigen Vorsitzenden Florian Keller.

Wutach – Nachdem das vergangene Jahr einige Änderungen für die Mitglieder des Musikverein Ewattingen mit sich brachte, verdeutlichte der harmonische Verlauf der Hauptversammlung am Samstag, wie reibungslos und unkompliziert der Wechsel von Vorstandsspitze und Dirigentenamt verliefen. Bereits am Vorabend hatten die aktiven Mitglieder einen Teil des Vorstands neu gewählt und den Kassenbericht verfolgt.

Auch die Versammlung der Bläserjugend fand am Freitagabend statt. Kassiererin Dunja Kehl hatte den Kassenbericht bereits am Vortag vorgetragen und nochmals die wichtigsten Buchungen erwähnt. Der Vorstand gab bekannt, dass sie nach zwei Jahren das Amt niederlegt und dankte Adolf Scheuble, der ihr bei der Führung der Kasse sehr behilflich war. Selina Kramer und Holger Böhler hatten die Kasse bereits geprüft, weshalb mit ihrer Entlastung dieser Programmpunkt zügig beendet wurde.

Der Vorsitzende Florian Keller begrüßte offiziell die am Vorabend neu in den Vorstand gewählten Mitglieder. Lars Dornfeld hatte die Wahlen geleitet. Florian Keller selbst wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als Kassiererin wählten die Mitglieder neu Sabrina Scheuble. Marina Gut wurde als Beirätin wiedergewählt, Patrick Keller steht ihr vom neuen Jahr an zur Seite. Zum Abschied von Nadine Keller dankte der Vorstand der ehemaligen Beirätin, die ihr Amt acht Jahre lang innehatte. Eva Maria Beringer bleibt Notenwartin, neu gewählt wurde Maria Güntert als zweite Notenwartin. Carina Kienzle legte ihr Amt nieder. Selina Kramer und Nadine Keller werden die Notenwarte unterstützen. Im Rückblick erinnerte der Vorsitzende an Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres.

An Fasnet spielte der Musikverein unter der Leitung von Gerhard Baumgärtner, da die neue Dirigentin danach ihr Amt aufnahm. Bereits die erste Probe für das Frühjahrskonzert mit Tamara Winterhalter stimmte die Vereinsmitglieder positiv. Das Frühjahrskonzert am 16. April war ein voller Erfolg.

Beim Stadtfest in Villingen spielten die Musikanten aus Ewattingen mit Begeisterung rund ums Münster. Beim Jahreskonzert gemeinsam mit dem Jugendorchester herrschte sowohl unter den Beteiligten auf der Bühne als auch im Publikum gute Stimmung. Bei der Schließung des Lebensmittelgeschäftes Burger spielte der Verein den Inhabern Max und Helga Burger ein Ständchen. Der Vorsitzende gab bekannt, dass ein Organisationsteam sich damit auseinandersetzen möchte, welche Dinge im Verein zu optimieren sind. 16 Jungmusiker werden in die Reihen der aktiven Musiker integriert. Zum Frühjahrskonzert ist die Stadtmusik Bonndorf eingeladen. Für den September ist die Veranstaltung der Goldenen Trompete geplant. Wie gewohnt findet das Jahreskonzert im Dezember statt.

Dirigentin Tamara Winterhalder erinnerte sich an die erste Probezeit. Es gelang ihr rasch, ein Programm für das Frühjahrskonzert zu finden, das die Musiker nicht über- aber auch nicht unterforderte. Bei verschiedenen Anlässen lernte sie die Traditionen und Gepflogenheiten des Musikverein Ewattingen kennen. Kameradschaft werde im Verein großgeschrieben, was die junge Dirigentin sehr schätzt. Die Arbeit macht ihr große Freude, da immer die Übereinstimmung zwischen Mitgliedern, Vorstand und Dirigent gesucht wird. Sie sprach ihren Dank an Vizedirigent Gerhard Baumgärtner aus.

Bürgermeister Christian Mauch dankte dem Musikverein Ewattingen für sein Engagement. Ein Verein sei mehr als ein Treffen von Gleichgesinnten. An vorderster Stelle stehe die Pflege der Gemeinschaft. Er lobte auch Tamara Winterhalder für die Ausführung ihres Amtes.

Ausbildung der Musiker und Probenfleiß