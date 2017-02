Wutach Ehrenamtliche Wanderscouts blicken auf kommende Saison

Wanderscouts unterwegs in der Wutachschlucht und am Feldberg. Jahresabschlusstreffen in Ewattingen.

Wutach-Ewattingen – In Wutach-Ewattingen trafen sich 30 ehrenamtliche Wanderscouts, um die Saison 2016 abzuschließen und die kommende Saison 2017 zu besprechen. Die Wanderscouts haben im Jahr 2016 insgesamt 140 Einsätze am Feldberg und in der Wutachschlucht geleistet. Vor allen an den Wochenenden und den Ferientagen sind die in lichtgrün gekleideten Männer und Frauen unterwegs. Seit nunmehr fünf Jahren sind in der Wutachschlucht und auf dem Feldberg Wanderscout unterwegs. Der Schwarzwaldverein, die Hochschwarzwaldtourismus GmbH, der Wutachranger und das Haus der Natur freuen sich über die engagieren Wanderberater in den beiden Schutzgebieten. Die Scouts sind geschult in Sachen Naturschutz, Flora und Fauna, Wanderwege. ÖPNV, Einkehrmöglichkeiten und Erste Hilfe und sollen den Wanderern vor allem mit Rat aber auch mit Tat beiseitestehen. Wandern wird immer moderner, auf den Wanderwegen in den beiden Schutzgebieten sind immer mehr Wanderer unterwegs.

Um das Wissen der Scouts immer aktuell zu halten, berichtete Rainer Unmüssig vom LRA Breisgau Hochschwarzwald über die Gefahren in den Wäldern in Form von Zecken und Fuchsbandwurm, aber auch über die Trinkbarkeit von Quellwasser. Volker Haselbacher von der HTG berichtete über die neuen Trends beim Wandern. Die HTG möchte weitere Premiumwanderwege ausweisen und den Südschwarzwald weiter als typische Landschaft und Wanderattraktion vermarkten. Peter Lutz vom Schwarzwaldverein lobte den Einsatz der Ehrenamtlichen. Im Durchschnitt war jeder Scout fast sechsmal im Gelände, diese Zahl sei bemerkenswert. Wutachranger Martin Schwenninger hatte die undankbare Aufgabe, die Rutschungen in der Schlucht, die die Wanderwege in der Schlucht blockieren, durch Umleitungen zu entschärfen. Die Sicherheit hat immer höchste Priorität, was beim einzelnen Wanderer nicht immer auf Verständnis stößt.

Aus den Reihen der Scouts wurde besonders das Thema Mountainbiker angesprochen. Das Zusammenspiel Wanderer und Mountainbiker muss von gegenseitiger Rücksichtnahme getragen sein, anders ginge es nicht. Diese Rücksichtnahme wäre aber nicht immer zu verspüren. Und selbstverständlich gibt es auf dem Feldberg und in der Wutachschlucht Wege, die für Mountainbiker gesperrt sind. Hier müssen sich die Radler an die Regeln halten, um die Natur zu schonen und um den Wanderern ein ungestörtes Wandern zu erlauben. Die Saison 2017 startet wieder mit der Märzenbecherblüte in wenigen Wochen.

