Wutach Diesjährige Ewattinger Narrenprinzessin heißt Johanna

Ein originelles Quiz des Elferrats vor der Krönung bringt Stimmung und gute Laune. Bürgermeister Christian Mauch übergibt bereitwillig die Macht in Narrenhände.

Ewattingen – Sehnsüchtig wurden die Strohbären aus Ewattingen, die Geißen aus Münchingen und die Holderhäfä aus Lembach in Kindergarten und Schule erwartet. Die Kindergartenkinder aus Ewattingen wußten dann so manchen Spruch aufzusagen, sodass die Süßigkeiten nur so flogen.

Auch in der Schule hatten sich alle Kinder toll verkleidet und musizierten und sangen für die Narren aus den drei Ortsteilen. In der Rolle der Lehrer durften die Kinder auch den Elferrat mit Fragen bombadieren.

Die Besonderheit dabei war, dass jede falsche Antwort mit einem lackierten Fingernagel geahndet wurde. Auch hier konnten die Kinder viele Süßigkeiten erhaschen. Im Rathaus bei „Schneewittchen“ Bürgermeister Christian Mauch mit seinen Verwaltungszwergen endete dann der morgendliche Ausflug der Narren.

Der Nachmittag begann mit dem Aufrichten des Narrenbaumes, was wegen der starken Sturmböen nicht so einfach war. Noch nie sei der Baum so hoch gewesen, meinte Elferrat Florian Kech.

Viele Kinder stürmten dann das Rathaus und entmachteten Bürgermeister Christian Mauch. Als Schneewittchen verkleidet meinte Mauch: „Ich beiß jetzt in den Öpfel gli, un dann isch des Schneewittchen hii. S'Rothuus isch somit in eure Händ, ihr Narre machet doch grad wa'n ihr wänd.“

Beim anschließenden Quiz zur Wahl des Narrenprinzen oder der Narrenprinzessin stellten sich Hans Meister für die Musik, Johanna Reiner für die Kinder und Wolfgang Dornfeld für das Volk zur Verfügung. Die elfjährige Johanna konnte den Sieg für sich verbuchen und durfte im Elferratgewand mit Krone beim Elferrat auf dem Stamm sitzen. So konnte sie den anschließenden Umzug aus luftiger Höhe erleben.