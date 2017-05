Wutach Die Guggenmusik Ewattingen plagen einige Sorgen

Der Vorstand der Ewattinger Guggenmusik ist zwar mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Verdiente Mitglieder ziehen sich allerdings zurück und werden künftig vermisst werden.

Mit Zufriedenheit blickten die Mitglieder der Guggenmusik Ewattingen bei ihrer Hauptversammlung auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Der Blick in die Zukunft ist jedoch von einigen Sorgen getrübt. Seit gut einem Jahr ist David Kramer Vorsitzender des Vereins. Mit den Auftritten und den Aktivitäten des vergangenen Jahres zeigte er sich zufrieden.

Bei den Neuwahlen wurde beinahe der gesamte Vorstand neu gewählt. Jannik Riegger wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Carina Schmidt wird neue Schriftführerin. Sie folgt Thomas Strohmeier in das Amt, der 15 Jahre lang Schriftführer der Guggenmusik Ewattingen war. Neuer Getränkewart wird Marco Koller. Zu Beisitzern bestimmten die Mitglieder Ferdinand Meister und Marco Koller. Alle wurden für zwei Jahre gewählt. Die Wahl zum musikalischen Leiter findet jährlich statt. Jannik Riegger wurde von den Musikern für das kommende Jahr in dieses Amt gewählt.

Schriftführer Thomas Strohmeier berichtete vom Jahresausflug, der die Mitglieder in das nahegelegene Wehratal führte. Nach einer Wanderung wurde die Erdmannshöhle bei Hasel besichtigt. Im Naturfreundehaus Gersbach bei Schopfheim übernachteten die Musiker. Am nächsten Tag ging es wieder zurück in die Heimat. Arnold Ganter hatte den Ausflug für den Verein organisiert. Am 29. Oktober fand eine Probe für den 11. 11. statt, der in Ewattingen bereits am 5. November gefeiert wurde. Am 7. Januar begannen die Proben für die Fasnet. Die Guggenmusik Ewattingen beteiligte sich an zwei Nachtumzügen, in Gutmadingen und in Riedöschingen. In Ewattingen spielten die Musiker am Schmutzige Dundschdig, am Kinderball und beim Umzug am Fasnetzieschdig. Am Sonntag traten sie nicht auf, wurden jedoch am Bunten Abend in einer Parodie durch den Musikverein Ewattingen vertreten. Insgesamt sei die Fasnetsaison gut verlaufen.

Kassierer Stefan Kuttruff las den Kassenbericht vor. Er leitet das Amt nur noch kommissarisch, da die Kasse noch nicht an einen Nachfolger übergeben werden konnte. Die Kassenprüfer Anna Hogg und Achim Dörflinger bescheinigten dem Bericht seine Richtigkeit, woraufhin die Mitglieder Kasse und Vorstand entlasteten.

David Kramer überreichte den besten Probenbesuchern ein kleines Präsent. Insgesamt fanden neun Proben statt. An mehr als der Hälfte der Proben waren Achim Dörflinger, Ferdinand Meister und David Kramer anwesend.

Im vergangenen Vereinsjahr zählte die Guggenmusik 30 Mitglieder, davon sechs passive. Ein Austritt wurde verzeichnet. Julia Bock, Bernhard und Conny Kienzle, Martin Knöpfle und Uwe Dörflinger stehen im kommenden Jahr nicht mehr für Auftritte zur Verfügung. Uwe Dörflinger spielte 32 Jahre lang in den Reihen der Ewattinger Guggenmusik. Dieser Umstand bereitet dem Vorsitzenden David Kramer einige Sorgen, da die treuen Spieler der Gruppe fehlen werden. Er hofft aber auf Verstärkung durch neue Mitglieder und forderte die Anwesenden auf, aktiv für die Guggenmusik zu werben.