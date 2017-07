Wutach Die Dorfolympiade in Lembach bringt Teilnehmern und Zuschauern große Gaudi

Die Teams Musikverein Lembach, Familie Troll, Jungs vom Jugendraum, Narrenverein und Müllkinder messen sich bei originellen Spielen an der Dorfolympiade des Sportvereins Lembach.

Sechs unterschiedliche Spiele hatte sich der Sportverein Lembach für die Dorfolympiade, die auf dem Sportplatz stattfand, ausgedacht. Wenn auch dieses Jahr zum ersten Mal kein Grümpelturnier stattfand, ließ es sich der Sportverein dennoch nicht nehmen, diesen Gaudiwettkampf durchzuführen. Bei bestem Wetter trafen sich die fünf teilnehmenden Mannschaften im „Aubachstadion“ wo es galt, mit Geschick, Sportlichkeit und Köpfchen die meisten Punkte zu holen.

Beim ersten Spiel kämpfte jede Mannschaft darum, wer mit dem Indiaca als erstes sieben Punkte holte, dabei zählte jeder Punkt. Das zweite Spiel war das traditionelle Dosenwerfen, bei dem jeweils Fünf aus jeder Mannschaft drei Bälle werfen durften. Um Schnelligkeit, aber auch um Geschicklichkeit ging es beim Schubkarrenrennen durch einen kniffligen Parcours. Wer im Schubkarren saß, sollte so wenig Wasser wie möglich aus den beiden Eimern verlieren, die er halten musste, denn diese wurden anschließend gewogen.

Eine ruhige Hand war die Voraussetzung bei Spiel Nummer vier, wo man einen Tischtennisball über einen Rollmeter in ein Glas rollen lassen musste. Beim anschließenden Knobelspiel sollten in zwei Minuten so viele der fünf in sich verschlungenen Metallteile auseinander geknobelt werden, wie ,möglich was manch einen Teilnehmer an den Rand des Wahnsinns trieb. Beim letzten Spiel musste jede Mannschaft ein Stück Holz absägen, sodass es möglichst genau ein Kilogramm wiegen sollte.

Alle Teams hatten Spaß an der Dorfolympiade und auch die Zuschauer erlebten spannende, unterhaltsame Spiele. Es siegten die Müllkinder vor dem Team Teebeutel (Familie Troll). Dritter wurde der Musikverein Lembach, gefolgt vom Narrenverein und den Jungs vom Jugendraum. Zur Freude aller hatten die Müllkinder noch eine kleine Einlage einstudiert, das Lied vom Müll, für die sie einen kräftigen Applaus bekamen. Ebenso konnte sich die Familie Troll als Teebeutel über den Preis für das beste Kostüm freuen.