Wutach Der SV Ewattingen kann Meisterträume im neuen Domizil träumen

Der Sportverein Ewattingen tagt erstmals im umgebauten Clubhaus. Freude über Erfolge der Mannschaften dominiert die Rückblicke.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Noch eine Stunde vor Beginn der Versammlung wurde Hand angelegt. Der letzte noch fehlende Vorhang sollte an seinem Bestimmungsort angebracht werden. Auch dieser Feinschliff gelang. So konnte der Vorsitzende Stefan Kech die Mitglieder im vollbesetzten Domizil mit einem Zitat von Udo Huber begrüßen, das dieser, einer der „Edelhelfer“ des Vereins, vor Jahresfrist zum Besten gab: „Leute, in einem Jahr sitzen wir hier und freuen uns alle über unser neues Clubhaus.“

Die Mitglieder fühlten sich wohl. Das lag auch an den Fakten, die Schriftführer und Protokollant Frank Grieshaber präsentierte. Nach jahrelangem Darben in hinteren Tabellenregionen steht die erste Mannschaft des SVE weit vorn in der Tabelle. Rang zwei ist es aktuell, die Chance eines Aufstiegs ist gegeben. Nicht eine Niederlage gab es bisher, dafür durfte man achtmal den Platz als Sieger verlassen, viermal spielte die Mannschaft von Trainer Axel Schweizer unentschieden. Leo Riester mit acht und Daniel Kienzle mit sieben Toren waren die zielsichersten Schützen. Die vergangene Saison beendete die Erste auf Rang acht.

Auch die zweite Mannschaft schlug sich wacker. Stark spielen die Jugendmannschaften auf, die weit vorn in der Tabelle sind. Ebenso erfreulich hat sich die Zahl der Mitglieder entwickelt. 348 sind es aktuell, noch einmal 20 mehr als vor einem Jahr. Beim Kassenbericht gab es eine Premiere: Erstmals in der Vereinsgeschichte wird dieses Amt von einer Frau bekleidet. Was Maria Vetter zu berichten hatte, ließ die Mitglieder staunen: Im vergangenen Jahr hat der Verein Summen bewegt wie noch nie.

Keine Summen, dafür Kinder und Jugendliche bewegt die Jugendabteilung. Schließlich arbeitet sie mit den Klubs aus Mundelfingen, Hausen vor Wald und Döggingen zusammen, was viele Fahrdienste mit sich bringt. „Allein in der Jugendabteilung sind 24 Personen Woche für Woche im Einsatz“, berichtete Jugendleiter Georg Klein – angefangen vom Mutter-Kind-Turnen und den Tanzgruppen über die Tischtennisabteilung bis hin zum Fußball.

Unterhaltsam, aber auch mahnend schilderte Aktiven-Trainer Axel Schweizer seine Eindrücke. Anhand statistischer Vergleiche über Tore, Gegentore und Punkte lieferte er Belege für den Aufwärtstrend der ersten Mannschaft. „Ganz klar, wir haben uns deutlich weiterentwickelt, zum einen durch Neuzugänge, zum andern dank einer Leistungssteigerung des gesamten Teams“, lobte er. Er schränkte aber ein: „Wir müssen wieder konzentrierter bei der Sache sein. Wenn wir so auftreten wie teilweise in der Vorbereitung, machen wir uns das bisher Erreichte wieder kaputt.“ Der Trainer glaubt an das Ziel: „Wir können den Aufstieg schaffen.“

Geschafft haben die Mitglieder den Clubhausumbau. Im vergangenen Mai starteten sie, nun erstrahlt der Gaststättenbereich in neuem Glanz. Auch die Küche und der Sanitärbereich sind neu. „Wir haben uns in langen Gesprächen zur großen Lösung entschieden, und ich denke, heute sind wir alle froh darüber“, bilanzierte Vorsitzender Stefan Kech. Rund 115 000 Euro wurden investiert, die über ein Darlehen, mit Eigenleistungen und -mitteln sowie Spenden (Kech: „Es war schön, zu sehen, wie viele Menschen uns unterstützt haben“) finanziert werden.

Beim ersten Heimspiel am 9. April wird es für die Gäste einen Empfang geben, die Einweihungsfeier steigt am 8. und 9. Juli, unter anderem mit einem Einlagespiel des FC 08 Villingen. „Bei diesem Anlass werden wir auch die vielen Helfer noch einmal besonders auszeichnen“, versprach Kech, der schon in der Hauptversammlung eine Reihe von „Intensivtätern bei Arbeitseinsätzen“ ehrte. Und so hofft der SVE, dass er dieses Fest als A-Ligist feiern kann.