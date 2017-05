Bonndorf Der Rentnertreff Ewattingen ist auf Tour und besucht ein Kloster und eine Brauerei

Der Rentnertreff Ewattingen besucht das Kloster Beuron und die Brauerei Hirsch in Wurmlingen. Die Teilnehmer folgten den Führungen mit großem Interesse.

Im Rahmen der monatlichen Rentnertreffen unternahmen die Ewattinger Senioren eine Ausflugsfahrt durch das Donautal nach Beuron und Wurmlingen bei Tuttlingen. Im Kloster Beuron schaute man sich zunächst eine Tonbildschau über das tägliche Leben der Mönche an, welches geprägt ist von Gebet und Arbeit, und den heiligen Benedikt, welcher bei der Ordensgründung Pate stand.

Pater Landelin erklärte dass heute 30 Mönche und Brüder im Alter von 28 bis 97 Jahren im Kloster leben. In der Blütezeit des Klosters lebten dort mehr als 300 Mönche. Das Kloster in Beuron hatte und hat auch heute noch Auswirkungen auf die weltweite Kirche. So gingen einige Klostergründungen von Beuron aus, weshalb diesem der Titel Erzabtei zugesprochen wurde. Geleitet wird die Klostergemeinschaft von Erzabt Tutilo Burger, einem Bruder des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger, die aus dem Löffinger Ortsteil Seppenhofen stammen.

Groß war bei einigen der Rentner die Wiedersehensfreude, als sie im Kloster Bruder Wolfgang trafen. Dieser stammt aus dem Wutacher Ortsteil Münchingen und lebt seit 1963 im Kloster in Beuron. Er hat sich im Kloster durch sein handwerkliches Geschick als Restaurator und Kirchenmaler große Anerkennung und Wertschätzung erworben. Noch heute ist er im Alter von 76 Jahren mit viel Liebe und Hingabe mit der Restaurierung sakraler Gegenstände beschäftigt. In einer kurzen Kirchenführung ging Bruder Wolfgang auf die Besonderheiten der im barocken Baustil erbauten Klosterkirche und der Gnadenkapelle ein.

Nach einer Kaffeepause führte die Fahrt nach Wurmlingen bei Tuttlingen. Hier galt der Besuch der Brauerei Hirsch, welche zu den zehn größten Brauereien Deutschlands zählt. Während einer Führung durch die Brauerei konnten die Senioren viel über die Kunst des Bierbrauens erfahren. Besonders interessant war das Brauereimuseum. Nach einer Bierprobe und einem schmackhaften Abendessen brach die Gruppe, mit der Gewissheit, einen informativen und unterhaltsamen Tag verbracht zu haben, wieder ins Heimatdorf Ewattingen auf. Der Dank aller Teilnehmer galt Meinrad Baumgärtner und Ingo Bauer, welche die Fahrt bestens organisiert und vorbereitet hatten. Als nächste Veranstaltung des Rentnertreffs steht am Donnerstag, 18. Mai, um 14 Uhr eine Marienandacht in der Wolfgangskapelle beim Bruderhof an.