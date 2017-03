Wutach Der Förderverein des SV Ewattingen sucht nach einem neuen Bolzplatz

Der Förderverein des SV Ewattingen will in diesem Jahr ein kleines Fußballfeld an einem neuen Standort im Dorf anlegen. Viel Geld geht in diesem Jahr an den Hauptverein.

Der Förderverein des SV Ewattingen wird sich in diesem Jahr einem Projekt abseits des Sportgeländes annehmen. In der Hauptversammlung, die traditionell vor jener des Hauptvereins stattfindet, beschlossen die Mitglieder, sich um das Anlegen eines neuen Fußballfelds im Dorf zu kümmern. Zwar gibt es einen solchen Bolzplatz im Neubaugebiet, doch dort wird schon in Bälde ein Haus stehen. „Wir wussten, dass diese Aufgabe irgendwann einmal auf uns zukommen wird, denn wir haben das Gelände nur unter der Vorgabe nutzen dürfen, im Fall eines Baugesuchs dieses umgehend zu räumen“, sieht Fördervereins-Vorsitzender Roland Baumgärtner die Situation gelassen und trug dies auch in der anschließenden Versammlung des Hauptvereins vor.

Doch da die Möglichkeit, quasi mitten im Dorf Fußball zu spielen, von den Kindern und Jugendlichen äußerst gut angenommen worden sei, wolle man nun nach einer Alternative suchen. In Vorgesprächen hat Wutachs Bürgermeister Christian Mauch bereits Vorschläge gemacht. So könne er sich ein kleines Fußballfeld auf dem Areal zwischen der Wutachhalle und dem Gebäude der ZG Raiffeisen-Warengenossenschaft vorstellen. Auch die Wiese vor dem Schwimmbad wäre eine Möglichkeit. „Dieser Platz wäre auch von der Größe her sehr gut geeignet“, betonte Vereins-Vize Georg Vetter, der das Gelände vorab unter die Lupe nahm. In den kommenden Wochen wollen die Fußballer mit der Verwaltung das Gespräch suchen, um dann zeitnah an die Umsetzung zu gehen.

Auch im vergangenen Jahr war der Förderverein aktiv, wie aus dem Bericht von Frank Grieshaber hervorging. Er organisierte die erfolgreiche Partynacht in der Wutachhalle und die jährliche Alteisensammlung. Und so konnte einmal mehr ein stattlicher Betrag auf das Konto des Sportvereins überwiesen werden. Angesichts der Ausgaben für die Neugestaltung des Clubhauses wurde der warme Geldregen in diesem Jahr auch besonders gebraucht. Nicht nur mit Geld, auch mit Tatkraft beteiligten sich die Mitglieder des Fördervereins am Clubhaus-Umbau. Besonders bei der Installation der Beleuchtung waren sie mit an Bord. Ein Ziel hat der Verein auch in diesem Jahr anvisiert: Die Neugewinnung von Mitgliedern. „Bisher sind wir 30, das ist durchaus ausbaufähig“, so Baumgärtner.