Wutach Der Familientag in der Kita Ewattingen kommt gut an bei Kindern und Eltern

Der Familientag in der Kita Ewattingen kommt gut an bei Kindern und Eltern

Christina Frank, Leiterin des Kindergartens Ewattingen, freut sich über den regen Zuspruch beim Familienmittag. Europa war das Thema von originellen Spielen.

Die Erzieherinnen des Kindergartens Ewattingen luden alle Kindergartenkinder und ihre Familien ein, einen Familienmittag mit Spiel, Spaß und einem bunten Programm zu erleben. 24 Familien versammelten sich um 14 Uhr gespannt vor dem Kindergarten. Die Kinder sangen zur Begrüßung das Lied „Guten Tag sagt der Himmel zu dir“.

Kindergartenleiterin Christina Frank begrüßte alle und gab das Thema bekannt. Unter dem Motto „Weil wir hier zu Hause sind“ war Europa Thema der Spiele. Ursprünglicher Wunsch der Kinder war die Welt. Christina Frank schlug vor, zunächst die Nachbarn besser kennenzulernen. Dies könnte den Kindern dabei helfen, einen ersten Begriff von Europa zu bekommen, schließlich ist Europa derzeit in aller Munde. Manchmal wissen nicht einmal mehr die Erwachsenen, wer, was und wo denn eigentlich Europa ist. Ihre Begrüßung richtete Christina Frank in vier verschiedenen Sprachen an Eltern und Kinder. Von den 46 Kindern, die derzeit den St.Josef Kindergarten besuchen, gehören einige verschiedenen Nationalitäten an oder haben Elternteile, die aus einem anderen Land stammen. So bot es sich an, den Horizont zu erweitern.

An der ersten Station wartete Rita Kopf mit einer Slalombahn auf die Kinder. Mit einem Laufrad mussten die Kleinen den Parcours meistern. Dagmar Woll hatte an der zweiten Station Puzzles mit Sehenswürdigkeiten in Europa vorbereitet, darunter das Brandenburger Tor, der Eifelturm und der Wiener Stephansdom. An Station drei sollten die Erwachsenen europäische Münzen in eine Wanne werfen.

Ingrid Scheu bastelte an der vierten Station Nationalflaggen europäischer Länder mit den Kindern, an einer weiteren Station betreute sie sie dabei, einen Turm aus 15 Steinen zu bauen. Kindergartenkind Amelie Baumgärtner erwartete an der sechsten Station die Großen und Kleinen mit einer weiteren Slalombahn, durch die mit einem Hockeyschläger ein Ball manövriert werden musste. Zum Schluss sollte dieser über eine Rampe in einer Kiste landen. Etwa vier Familien versammelten sich an einer Station und hatten ihren Spaß.

Nach den Bewegungsspielen sah man die Erwachsenen bei einem Quiz. Gefragt wurde nach den Hauptstädten, dem höchsten Berg, dem längsten Fluss, der Sprache und dem Autokennzeichen verschiedener Länder. Diese Fragen bedeuteten eine Herausforderung. Die Familien hatten sichtlich Spaß an dem Programm und daran, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.