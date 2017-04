Bonndorf Das bunte Programm beim Frühjahrskonzert des MGV Ewattingen lockt unerwartet viele Besucher an

Das Frühjahrskonzert des MGV Ewattingen begeistert. Es müssen sogar zusätzliche Stühle aufgestellt werden, um allen Besuchern Platz zu bieten. Ungewöhnliche Lieder und Klänge aus Schottland sind zu hören. Als Gastchor beteiligt sich der Gemischte Chor Grimmelshofen.

Mit solch einem Besucherandrang hatten die Verantwortlichen des Männergesangvereins Ewattingen (MGV) beim Frühjahrskonzert nicht gerechnet. Die Sangesfreunde aus der gesamten Region füllten die Wutachhalle vollständig, es mussten sogar noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden. Der Grund dafür lag vielleicht auch in der Vorankündigung des MGV für ein außergewöhnliches und abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Der Wunsch von Moderator Edmund Kromer nach einem heiteren und fröhlichen Konzertabend sollte sich erfüllen. Dafür sorgten einerseits der Gemischte Chor aus Grimmelshofen unter der Leitung von Andreas Heer, der den Konzertbesucher einen bunten Frühlingsstrauß an Liedern überreichte. Der MGV Ewattingen andererseits wartete mit schottischen Melodien auf. Etliche Solisten trugen des Weiteren mit ihren beeindruckenden musikalischen Beiträgen zu einem beeindruckenden Konzertabend bei.

An den Eröffnungstitel des Männergesangvereins Ewattingen „Mit Freunden feiern“ knüpfte der Gemischte Chor Grimmelshofen mit dem Vortrag „Überall, wo Menschen singen“ an. Mehr der kirchlichen Literatur zuzuschreiben ist der Titel „Wir sind Menschen der Erde“, mit dem die Sänger die Sehnsucht des Menschen nach Frieden äußerten. Es folgten der Klassiker der 50er Jahre „Rote Lippen soll man küssen“ und die spanische Volksweise: „Die Welt ist voller Wunder“ von Otto Groll. Dem unvergessenen Schlagerstar Udo Jürgens erwiesen die Sänger des MGV Ewattingen mit den Liegvorträgen „Ihr von Morgen“ und „Ich glaube“ ihre Reverenz, wobei bei Letzterem der tiefsinnige Text zum Nachdenken anregte.

In "Altes Fieber“ riefen die Sänger die Erinnerungen an die Vergangenheit wach, Es folgte der erste große Höhepunkt des Abends: die Soloeinlage des jungen Musiktalents Laura Güntert (Eberfingen). Gefühlvoll hauchte sie den Evergreen „Jolene“ ins Mikrofon, sie selbst begleitete sich mit Gitarrenklang. Ein weiterer Auftritt als Solistin erfolgte beim Vortrag von „Halleluja“ des MGV, dessen weitere musikalische Begleitung übernahm Tim Fischer am Klavier. Für Klänge auf dem Dudelsack, einem Instrument, welches in unseren Breitengraden eigentlich nicht zu Hause ist, sorgte Nadine Scheuble (Münchingen), ehe der MGV mit schottischen Melodien aufwartete.

Da für die Vorträge "Skye Boat Song“ und „Mull of Kintyre“ die Liedtexte nicht in deutscher Fassung zu bekommen waren, sorgte für deren Interpretation in englischer Sprache die Gesangsgruppe des MGV mit Cornelia Gehri, Nadine Scheuble, Christine Tröndle und Liselotte Weisheit. Die musikalische Begleitung hatten Thomas Eichkorn auf der Gitarre und Dirk Grüninger am Schlagzeug übernommen. Mit dem Vortrag „Mama Loo“ der Les Humphries Singers, in dem Matthias Horstmann als Solist glänzte, beendete der MGV Ewattingen den offiziellen Konzertteil. Mit „Schwarzwaldmaidle“ als Zugabe führte der Trip des MGV Ewattingen nach Schottland wieder zurück in heimische Gefilde.