Wutach DRK Wutach: Ehrenzeichen für Lothar Schmidt

Das DRK Ortsverein betätigt Vorstandsteam und ehrt zahlreiche Mitglieder. Lothar Schmidt erhält das Ehrenzeichen und die Ehrennadel in Gold des DRK. Der Rettungsdienst wird zu 17 Einsätzen gerufen.

Wutach – Zahlreiche Mitglieder erhielten bei der Hauptversammlung der DRK Ortsgruppe Wutach eine Ehrung. Für 40-jährige Mitgliedschaft und seine großen Verdienste wurde Lothar Schmidt aus Ewattingen mit der höchsten Auszeichnung des DRK, dem Ehrenzeichen in Gold, ausgezeichnet. Renate Reinhart vom Kreisverband Waldshut dankte ihm für seine 40 Dienstjahre, davon viele Jahre als Vorsitzender. Zahlreiche Verdienste hat er dem DRK geleistet und sich dafür die höchste Auszeichnung wahrlich verdient. Lothar Schmidt hielt fest, dass in den vier Jahrzehnten viel bewegt werden konnte, worauf er stolz sei. Vor allem für die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Wutachranger hat er sich eingesetzt, damit die Helfer ihre Hilfe besser und zielgenauer leisten können.

Der Vorsitzende des DRK Kreisverbands Waldshut, Günther Kaiser, konnte weiteren Mitgliedern gratulieren. Bianca Koller ist seit fünf Jahren Mitglied beim DRK Wutach. Seit zehn Jahren gehören Katharina Kaiser und Jessica Sardu der Ortsgruppe an, Stefan Kluge wurde für 15 Jahre geehrt. Vor 20 Jahren traten Markus Häfele, Martin Humbach, Anja Maier, Conny Rendler und Julia Schmidt dem Wutacher DRK bei. Alle erhielten eine Urkunde und ein Präsent.

Bürgermeister Christian Mauch leitete in der Versammlung die Wahlen. Das Vorstandsteam wurde für zwei Jahre gewählt. Lothar Schmidt wurde als Vorsitzender bestätigt, ebenso seie Stellvertreterin Katharina Kaiser. Stefan Kluge bleibt Kassierer, Anja Maier Schriftführerin. Als Beisitzer wurden Willi Hofbauer, Friedrich Müller, Arnold Hettich und Alexander Troll wiedergewählt. Die Bereitschaftsleiter wurden bereits vor zwei Wochen in einer vereinsinternen Sitzung gewählt. Nun wurden Volker Krems und Conny Rendler in ihrem Amt bestätigt sowie als ihre Stellvertreter Sebastian Dikall und Lea Rihm. Georgina Treisch wurde als Kassenprüferin neu gewählt, Agnes Baumgärtner steht nochmals für zwei Jahre zur Verfügung.

Katharina Kaiser gab bekannt, dass sich drei Mitglieder seit dem vergangen Jahr im Asylkreis Bonndorf engagieren. Volker Krems präsentierte anschauliche Statistiken über die Einsätze. Die Ortsgruppe wurde zu 17 Gesamteinsätzen gerufen, zwei davon waren in Lembach, fünf in Münchingen. Mit der Feuerwehr zusammen gab es sieben Einsätze. Haupteinsatzzeiten waren an einem Donnerstag oder einem Samstag zwischen 18 und 24 Uhr. Seit Januar ist das DRK-Fahrzeug mit dem Notfallrucksack und Sauerstoff ausgerüstet.

Schriftführerin Anja Maier erläuterte in der Sitzung, dass es 39 Dienstabende gab. Zwei Blutspendetermine fanden in der Wutachhalle statt. In Ewattingen und in Bonndorf war man an den Chilbi-Proben beteiligt. Während des Feuerwehrfestes in Wittlekofen hatten die Helfer aus Wutach den Sanitätsdienst übernommen.

Jugendleiterin Conny Rendler berichtete von 19 Gruppenabenden. Im Sommer stellte sie das Jugendrotkreuz in der Grundschule vor, um das Interesse unter den Schülern zu wecken. Im Herbst wurde den Erstklässlern die Arbeit des Jugendrotkreuz erklärt. Bei der Chilbiprobe standen die jungen Mitglieder als „Verletzte“ bereit. Derzeit sind zwölf Kinder im Jugendrotkreuz, vier Jungen und acht Mädchen. Es gab fünf Abgänge und drei Neuzugänge.

In Vertretung von Kassierer Stefan Kluge las Volker Krems den Kassenbericht vor. Kassenprüferinnen waren Silvia Schmidt und Agnes Baumgärtner. Die Kasse wurde von den Mitgliedern entlastet. Neumitglied Tamara Tech wurde von Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart für den Dienst verpflichtet.