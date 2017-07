Bürgermeister lobt Skiclub Ewattingen

Christian Mauch lobt bei der Hauptversammlung die Verantwortlichen des Skiclubs Ewattingen und nennt den SC einen "tollen Verein". Mitglieder stolz auf Feiern zum 50-jährigen Bestehen. TÜV bescheinigt Skilift tadellosen Zustand.

Wutach (ccm) Ein arbeitsintensives Jahr liegt hinter den Aktiven des Skiclubs Ewattingen. Höhepunkt war für alle die Feiern zum 50-jährige Bestehen Anfang April, das allen Beteiligten und Gästen großen Spaß gebracht hatte. Abrechnungstechnisch ging das Festwochenende eins zu eins auf, was Vorsitzender Dirk Grüninger auch erwartet hatte. Die Musik am Samstagabend sei zwar sehr gut gewesen, aber auch teuer. Da leider zu wenig zahlende Gäste anwesend waren, musste der Verein drauf legen.

Der vereinseigene Lift sei in einem hervorragenden Zustand, erklärte Dirk Grüninger, der TÜV habe keine Beanstandungen gehabt. Dies sei den vielen Arbeitseinsätzen in der Saison 2014/15 zuzuschreiben, bei denen der Boden in der Hütte, die Liftbügel und das Flutlicht erneuert worden waren. Das Dorffest habe zwar gut angefangen, aber ab Sonntagmittag bis Montagnacht habe der Regen allen Beteiligten zu schaffen gemacht. Auch der Stand an Fasnacht brachte wegen des schlechten Wetters nicht den erhofften Gewinn. Trotzdem ist für den Skiclub klar, dass auch nächstes Jahr wieder mitgemacht wird.

Die Ausfahrten in der abgelaufenen Saison führten im Januar in die Flumser Berge, leider wurde der Bus mit 34 Personen nicht ganz voll. Anders lief es mit der Montafonausfahrt im März, da war der Bus voll besetzt. Beide Tagesausfahrten verliefen sehr gut, alle Beteiligten hatten großen Spaß. Drei Tage Skivergnügen versprach die Fahrt zum Hoch Ybrig im Februar. Laut Dirk Grüninger sei dies Fahrt bereits ein Selbstläufer geworden. Im August 2015 war auch eine Gruppe Mountainbiker am Hoch Ybrig, was ein voller Erfolg war.

Die aktiven Mountainbiker des Skiclub Ewattingen unterhalten und pflegen einen Flow Trail, eine Downhillstrecke der Gemeinde Ewattingen. Immer mittwochs und donnerstags um 18.30 Uhr sowie am Samstag um 16.00 Uhr treffen sich die Mountainbiker an der Schule, um gemeinsam zu trainieren. Interessierte sind jederzeit bei diesem Sommerprogramm willkommen. Zwischen November und Januar bietet Dieter Vetter immer montags in der Halle Skigymnastik an.

Auch die Jugendabteilung bietet montags in zwei Altersgruppen Skigymnastik an, was Jugendleiter Mario Kienzle zu berichten wusste. Im vergangenen Sommer waren 22 Jugendliche und ihre Begleiter im Badeparadies Titisee und ließen den Tag noch mit einem gemeinsamen Grillen ausklingen. Lars Dornfeld, Samuel Mauch und Joshua Dornfeld sind derzeit in der Ausbildung zum Skilehrer. Kassiererin Christine Dornfeld fasste alle Ein- und Ausgaben zusammen und zeigte sich mit einem größeren Defizit nicht zufrieden. Die Neuwahlen der Kassenprüfer ergaben keine Veränderung, Hans-Peter Hofmeier und Armin Kienzle werden dieses Amt auch weiterhin ausfüllen.

Wutachs Bürgermeister Christian Mauch lobte das starke Jubiläumsfest des Vereins. Der Skiklub habe sich in Ewattingen stark präsentiert und er könne noch einmal ein Kompliment aussprechen. Christian Mauch: "Der Skiklub ist ein toller Verein."

Der Verein

Der Skiklub Ewattingen hat 281 Mitglieder und als einer von wenigen Skiclubs in Deutschland kann er noch einen Skilift sein Eigen nennen. Der Skiclub hat mit seiner Mountainbike-Gruppe auch ein beliebtes Sommerprogramm. Vorsitzender ist Dirk Grüninger, E-Mail: info@skiclub-ewattingen.de

Weitere Infos im Internet: