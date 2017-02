Wutach Beim Umzug in Ewattingen spielt das Wetter verrückt

Beim Umzug in Ewattingen spielt das Wetter verrückt

Trotz Regen beim Umzug ließen sich die Ewattinger Narren die Laune nicht verderben. Viele Zuschauer haben den Fasnet-Zieschdig-Umzug genossen und das bunte Treiben beobachtet.

Ewattingen – Der beliebte Fasnet-Zieschdig-Umzug in Ewattingen hat an Attraktivität nicht verloren, obwohl es der Wettergott wieder einmal nicht besonders gut mit den Narren gemeint hatte. Viele Zuschauer aus nah und fern hatten trotz Schneefall und Regen den Weg in das Dorf „ähne a de Wutach“ gefunden, um die zahlreichen bunten kleinen und großen Gruppen zu bejubeln und zu bestaunen. Neben den Nachbargemeinden wie zum Beispiel Münchingen, Bonndorf und Dillendorf, hatten auch etliche Gruppen von der Baar sich nach Ewattingen auf den Weg gemacht. Aus Donaueschingen, Bräunlingen, Hondingen und Blumberg waren sie gekommen, ebenso aus Waldshut und sogar aus Istein bei Efringen-Kirchen.

Pünktlich um 14.11 Uhr hörte man drei Böllerschüsse, die den kleinen aber feinen Umzug starteten. Mit Süßem geizten die Narren nicht, sodass sich die Taschen vor allem der Kinder rasch füllten. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt, so konnten viele Narren und Besucher sich noch zu Essbarem und Flüssigem niederlassen.

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder