Bonndorf Beim Infoabend des Musikvereins Ewattingen können Kinder erste Töne am Instrument versuchen

Der Musikverein Ewattingen wirbt um Nachwuchs mit einem Infoabend zur Ausbildung für Kinder und deren Eltern.

Die Ausbildung der Jungmusiker beim Musikverein Ewattingen liegt im Verantwortungsbereich der Bläserjugend. Diese hatte alle Kinder ab neun Jahren aus Ewattingen, die ein Musikinstrument erlernen wollen, sowie deren Eltern zu einer Informationsveranstaltung in die Grundschule eingeladen.

Die Vorsitzende der Bläserjugend, Laura Barfod, stellte mit einer Präsentation das Ausbildungskonzept vor. Die Ausbildung beginnt voraussichtlich im Mai mit einem halbjährlichen theoretischen Teil. Die Theorieausbildung wird von aktiven Musikern des Musikvereins übernommen. Danach beginnt die Praxisausbildung, wofür man Klaus Baader (Posaune, Unadingen), Rolf Riedlinger (Saxophon, Löffingen) und Roland Merz (Klarinette, Achdorf) gewinnen konnte. Aus den eigenen Reihen wird Günther Nosbüsch die Ausbildung an der Tuba übernehmen.

Zu Beginn des Jahres 2018 werden dann die jungen Musiker soweit sein, dies hofft jedenfalls die Vorsitzende der Bläserjugend, dass sie zu ihrem ersten internen Vorspiel Eltern und Großeltern einladen können. Danach steht das Ablegen des Juniorabzeichens an. Es ist dies der Grundstock für alle weiteren Jugendmusikerabzeichen. Zu Beginn des Jahres 2019 will man dann in die Vorbereitung zum Ablegen des Jungmusikerleistungsabzeichens in Bronze einsteigen.

Nach der erfolgreich abgelegten Prüfung sind die jungen Musiker musikalisch dann so weit, dass sie in die Musikkapelle integriert werden können. Die nächsten Stufen der Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber und Gold sind in vier bis fünf Jahren möglich. An Kosten für die Ausbildung während der ersten sechs Monate (Theorieausbildung) sind zehn Euro monatlich zu bezahlen, danach 49 Euro. Der Ausbildungsbetrag umfasst die Kosten für Ausbilder und die Instrumentengebühr. Bis zum Ausbildungsbeginn im Mai können sich noch weitere an der Musikausbildung interessierte Kinder bei Laura Barfod melden.

Der Bläserjugend des Musikvereines Ewattingen gehören derzeit 42 Jugendliche und junge Musiker bis zum Alter von 27 Jahren an. 16 Jungmusiker der Bläserjugend stehen demnächst vor dem Ablegen des Jungmusikerleistungsabzeichens in Bronze. Die Theorieprüfung ist bereits absolviert.

Dirigent der Bläserjugend ist Gerhard Baumgärtner, Vorsitzende ist Laura Barfod, Telefonnummer 7707/201 99 39 oder per E-Mail (blaeserjugend@musikverein-ewattingen.de).