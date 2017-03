Wutach Bei Landfrauen Münchingen steht Geselligkeit stets im Vordergrund

Landfrauen blicken unter dem Vorsitz von Kerstin Schwab auf vielfältige Aktivitäten zurück. Auch in diesem Jahr sind einige Aktionen geplant.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Münchingen (ccm) Nun sind die Landfrauen Münchingen wieder aktiv und der neue Vorstand mit Kerstin Schwab an der Spitze hat sich bewährt. Das Vereinsjahr begann mit einer Wanderung von Münchingen nach Ewattingen, wo die Wandergruppe natürlich auch einkehrte und der neue Vorstand seinen Einstand gab.

Ihren Ausstand gaben die Besitzer vom Gasthaus Frieden in Münchingen, bei dem die Landfrauen nicht fehlen durften. Saßen sie doch ein Mal monatlich dort zu einem Stammtisch zusammen. Inzwischen treffen sich die Frauen immer am dritten Mittwoch des Monats im Kranz. Ein besonderer Ausflug führte die Landfrauen nach Göschweiler in die Käserei Spindler. Dort wurden sie vom Chef Georg Spindler höchstpersönlich durch alle Produktionsräume geführt, bevor sie die leckeren Käsespezialitäten verkosten durften.

Eine alljährliche Aufgabe des Vereins ist es, die Fenster in der Gänsbachhalle zwei Mal im Jahr gemeinsam mit dem Narrenverein zu putzen. Die Gemeinde lässt sich diese Hilfe auch etwas kosten, und steuert jeweils 200 Euro in die Vereinskassen bei.

Vor Weihnachten standen dann Termine zum Kränze- und Gestecke binden und dekorieren an. So konnte Mitte November ein Adventsbasar stattfinden, bei dem die Besucher sich auch bei Kaffee und Kuchen treffen konnten.

Zum Adventskaffee Anfang Dezember luden die Landfrauen in den Kranz ein, doch zum Bedauern der Vorsitzenden Kerstin Schwab hatten nur wenige Mitglieder das Angebot angenommen. Zum Neujahrsessen am 6. Januar fand sich dann immerhin knapp die Hälfte der 37 Münchinger Landfrauen ein.

Im neuen Jahr wurde ein interessanter Vortrag über die Quantenheilung angeboten, zu dem auch einige auswärtige Zuhörer gekommen waren. Kassiererin Nadine Scheuble war mit dem ausgeglichenen Kassenstand zufrieden.

Für das laufende Jahr sind schon einige Aktionen geplant. Der Bezirks-Landfrauentag findet am 18. März in der Bonndorfer Stadthalle statt. Am 9. April ist eine Ausfahrt nach Furtwangen zum Besuch der Schnapsbrennerei Ritter geplant, bei der auch eine Schnapsprobe nicht fehlen darf. Im November wird wieder für den Adventsbasar Ende November gebastelt.

Auch ein Neujahrsessen wird es wieder geben und für den März 2018 ist die nächste Hauptversammlung geplant. Gemeinderat Joachim Burge lobte das breite Spektrum der Angebote. Er bat die anwesenden Mitglieder, das aktive Vorstandsteam noch mehr zu unterstützen. Er zeichnete das Bild einer Lokomotive, die voll unter Dampf stehe, deren Waggons aber noch etwas Mühe hätten, dran zu bleiben.