Wutach Bedarfsplan für die Feuerwehr in Wutach

Der Gemeinderat Wutach stimmt bei einer Gegenstimme für die Aufstellung eines Bedarfsplanes für die Freiwillige Feuerwehr. Hintergrund ist die ins Auge gefasste Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs.

Wutach (ew) Die Gemeinde hat den Anspruch, die Freiwillige Feuerwehr technisch und personell sachgerecht auszustatten. Um dies zu Gewährleisten, soll ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt werden. Bei der Gegenstimme von Detlef Probst (CDU) stimmte das Gremium mehrheitlich für diesen Plan und die Vergabe an die Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand und Katastrophenschutz (foplan) mit Sitz in Bonn. Die Kosten, einschließlich zweier Ortstermine, betragen 7000 Euro. Da keine Haushaltsmittel vorgesehen sind, stimmte der Rat für eine außerplanmäßige Ausgabe.

Hintergrund für diesen Schritt sei, so Bürgermeister Christian Mauch, einen Plan individuell für die Situation der Gemeinde zu erstellen. Er sieht "Handlungsbedarf", ein neues Feuerwehrfahrzeug anzuschaffen, das aktuelle Löschfahrzeug (LF 16) stammt aus dem Jahr 1985. "Ohne Bedarfsplan gibt es keine Fördermittel, ohne Fördermittel kann die Gemeinde kein neues Fahrzeug anschaffen", machte der Rathauschef deutlich. Detlef Probst sah weder die dringende Notwendigkeit für einen Bedarfsplan, noch für ein neues Einsatzfahrzeug. "Klar muss mach sich Gedanken, machen, aber ich wäre zurückhaltender, das müssen wir nicht vorpreschen." Mauch erklärte, dass bis zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges noch mehrere Jahre vergehen werden: "Aber wir sollten den ersten Schritt dazu jetzt tun."

Erhard Graunke (UWW) konnte der Vergabe zur Aufstellung eines Bedarfsplanes zustimmen: "Das alte Fahrzeug ist technisch nicht auf dem neuesten Stand, die Gemeinde hinkt da etwas hinterher." Zur Vergabe an die Bonner Firma merkte er an, dass "der halbe Landkreis" die Dienste dieses Unternehmens in Anspruch nehme. Armin Burger (UWW) hält es für wichtig, eine Aufstellung zu machen, wo die Feuerwehr derzeit mit Personal und Ausrüstung steht. Über ein neues Fahrzeug könne man später entscheiden. Die aktuelle Situation mit einem Bedarfsplan festzustellen, hielten, wie die Mehrheit der Räte, auch Wolfgang Dornfeld (UWW) und Achim Burger (CDU) bei ihren Wortmeldungen für richtig.

Der Energiedienst Netze will in einem Teilbereich der Kirchstraße in Münchingen die Dachständer abbauen und Versorgungsleitungen in die Erde verlegen. Nach einstimmigem Ratsbeschluss will die Gemeinde hier in Koordination mit ED Netz die Kabel für die Straßenlampen mitverlegen. Ob Leerrohre für schnelles Internet verlegt werden, wird mit den Hauseigentürmern geklärt. Für die Gemeinde entstehen Kosten von 11 530 Euro, im Haushalt stehen dafür 16 600 Euro zur Verfügung.