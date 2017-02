Bonndorf Bauern suchen konstruktive Gespräche

BLHV Ortsverband Wutach blickt auf Vorjahr zurück. Neue Wege will man bei der Neuvergabe der Jagd gehen.

Ewattingen – Gut besucht war die Hauptversammlung des BLHV Ortsverbandes Ewattingen. Vorsitzender Siegfried Maier war in seinen Ausführungen zuversichtlich, dass ein gemeinsames Miteinander die Region auch weiter voranbringen werde. Daher appellierte er mehrmals, bei Problemen und bevorstehenden Änderungen, den Meinungsaustausch mit allen Beteiligten zu suchen und zu führen. Erfreulich war, dass auch die Vorsitzenden der benachbarten Ortsverbände Bonndorf und Stühlingen, Friederich Bündert (Wittlekofen) und Winfried Kaiser (Wangen), anwesend waren.

Maier sprach die Situation in Wutach und Umgebung an. "Hier sind wir in der glücklichen Lage, dass die Bauern von der Gemeinde verstanden und unterstützt werden." Die Landwirte seien mitten in der Gesellschaft und werden nach wie vor gebraucht. In Sachen Freihandelsabkommen, Naturschutz seien die Politiker gefragt, doch die Abkommen dürfen nicht ohne, dass mit Betroffenen geredet wurde – sprich Landwirte – beschlossen werden.

Wenn, wie vor einigen Jahren für die Bankenpleiten eine wohlwollende Regelung gefunden wurde, dann muss dies auch für die Landwirte möglich sein, ohne dass hier von der EU aus alles "zu Tode" reglementiert werde, sagte Maier. Die anstehenden Ausweitungen in Sachen Wasserschutzgebiete und Flora-Fauna-Habitate (FFH)-Gebiete stehen hier ganz oben auf der Agenda. In die gleiche Richtung gingen auch die Gastworte von Winfried Kaiser und Michael Martin, dem Bezirksgeschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes.

Bürgermeister Christian Mauch kommt alljährlich gerne zu der Versammlung der Ewattinger BLHV Ortsgruppe und bestätigte die vielen, guten Gespräche. Er informierte über die anstehende neue Verpachtung der Jagdreviere in Ewattingen. Die Zusammenarbeit in Sachen Jagd, Landwirt und Tourismus erforderte intensive Gespräche und die Partner hätten nun wohl einen Weg gefunden, der für alle Beteiligten neu und anders, jedoch machbar sei. Größte Veränderungen der Pachtvergabe sind die kürzere Laufzeit und dass möglichst ortsansässige Jäger berücksichtigt werden sollen. Die Gebiete wurden etwas verkleinert und, es sollen Zielvereinbarungen in Sachen Absschussquote vereinbart werden. Bei den anstehenden Jagdgenossenschaftsversammlungen soll die Vereinbarung endgültig verabschiedet werden.

Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer Eduard Zimmermann eine hervorragende Arbeit, bei der sich im vergangenen Jahr die Ausgaben und Einnahmen die Waage hielten. Schriftführer Markus Grüninger berichtet von mehreren Besprechungen und Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen bei denen der Vorstand teilnahm. Er erwähnte noch die Nutzung des Schlachthauses, wo insgesamt 107 Belegungen verzeichnet wurden. Der komplette Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Als wichtiger Termin wurde noch die BLHV Landesversammlung genannt, die seit vielen Jahren nicht mehr im Bezirk abgehalten wurde und nun am Freitag, 3. März, in der Bonndorfer Stadthalle stattfindet. Als Gastredner wird der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk erwartet.