Weilheim Weilheimer Schauspieler zaubern einen Hauch von Paris in die Nägeleberghalle

Weilheimer Schauspieler zaubern einen Hauch von Paris in die Nägeleberghalle

Die neue Weilheimer Theatergruppe "Übers Tal" überzeugt bei ihrer Premiere in der ausverkauften Nägeleberghalle mit jeder Menge Engagement und Spielwitz. Zuschauer erleben spektakulären Theaterabend.

Witzige Dialoge, pikante Szenarien und ein temperamentvolles Spiel: So präsentierte sich die neue Theatergruppe "Übers Tal" bei ihrer Premiere in der Nägeleberghalle. Schon im Vorfeld hatten die Akteure um Regisseurin Heidi Studinger ihrem Publikum einen Heidenspaß versprochen – ein Versprechen, das dann auch mit großem Engagement und viel Spielfreude umgesetzt wurde: Die Zuschauer in der voll besetzten Halle erlebten einen spektakulären Theaterabend.

Eingeladen hatte die Feuerwehr Weilheim, die auch für die Bewirtung sorgte. Kommandant Matthias Klausmann erklärte bei der Begrüßung, einen Teil der Einnahmen für den Kinderhort Atacama zu spenden. Zugleich kündigte er einen Überraschungsspieler aus den Reihen der Weilheimer Feuerwehr an. Die Theatergruppe Übers Tal rekrutiert ihre Spieler aus Weilheim und Indlekofen, von diesseits und jenseits des Haselbachtales. Ihr Ziel ist, die Theatertradition des Weilheimer Kirchenchores, des Musikvereins und des Radsportvereins Indlekofen fortzuführen. Auf dem Programm stand die Komödie "Und der Tag kann kommen" von Christiane Cavazzini. Inszeniert wurde das Stück mit zwei unterschiedlichen Bühnenbildern. Das erste Bild zeigte eine Pariser Eisenbahnbrücke, das Zuhause dreier Clochards, das zweite Bild die noble Villa der adligen Verwandten.

Erste Szene: Ein neuer Tag bricht an. Die Clochards (Sylvia Feil, Sandra Isele-Hoffmann und Helmut Böhler) werden durch das Rattern des Zuges geweckt und rappeln sich von ihrem Lager auf. Wer ist heute dran, das Frühstück zu richten? Da kommt unerwarteter Besuch, eine vornehm gekleidete Rechtsanwältin (Anja Hilpert). Sie bringt überraschende Nachrichten. Die drei wissen nicht, ob sie nun lachen oder weinen sollen. Clochard Königstein ein Millionär? Das Leben auf der Straße und unter der Brücke für immer aufgeben? Immerhin, versuchen könnte man es ja einmal.

In der noblen Villa angekommen, müssen sich die drei mit ihrer verdrängten Vergangenheit auseinandersetzen, personifiziert durch Sohn Alexander (Daniel Gampp), die vergessenen Zwillinge Pia und Lena (Melanie Rünzi und Alessa Hilpert) und den Russen Vladimir (dargestellt vom Überraschungsspieler Matthias Klausmann, der kurzfristig für Alex Eichkorn einsprang). Dazu das Hauspersonal (Astrid Stempel und Gerald Hilpert), das mit seinem Spiel die Irrungen und Wirrungen auf den Gipfel treibt. Hinter den Kulissen wirkten mit Carmen Ritter (Masken) und Maria Stadler (Souffleuse).