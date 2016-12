Weilheim Weihnachtliche Klänge unter freiem Himmel

Schulschließer veranstalteten die erste Weilheimer Waldweihnacht

Die Weilheimer Schulschließer veranstalteten am Vierten Advent die erste Weilheimer Waldweihnacht unter freiem Himmel. Einige Dutzend Menschen pilgerten mit Fackeln vom Kindergarten in die „Hägele“. Dort wurden sie Musikern der Weilheimer Guggenmusik „Prärie Hüüler“ und der Weilheimer Schola unter der Leitung von Linda Hilpert mit weihnachtlichen Klängen empfangen. Nach dem halbstündigen Programm, zu dem auch eine Weihnachtsgeschichte gehörte, kehrte man zum Kindergarten zurück, wo die „Prärie Hüüler“ Wurst, Punsch und Glühwein anboten. Mit ihrem Einsatz hatten die „Prärie Hüüler“ ihre „Strafe“ abgegolten, die ihnen vom Weilheimer Narrengericht in der vergangenen Fasnacht aufgebrummt worden war. Bild: Claus Bingold