Anschaulich erläutert der Weilheimer Architekt Rainer Grübner die Werke, die vor 3500 Jahren in Granit gestichelt wurden.

Der Weilheimer Architekt Rainer Grübner (69) hat sein Herz an den hohen Norden verloren. Seit Jahrzehnten verbringt er seine Urlaube in Dänemark, Schweden und Norwegen. Das wirkt sich auch auf seine künstlerische Arbeit aus, wie man sie jetzt in einer Ausstellung “Als die Welt noch eine Scheibe war“ in der evangelischen Bergkirche von Kadelburg sehen kann.

Im Rahmen mehrerer Benefiz-Veranstaltungen, die zur Finanzierung dringender Baumaßnahmen an der Bergkirche stattfinden, hielt er am vergangenen Sonntag einen Vortrag über Felsbildkunst des Nordens. Begleitet wurde sein Vortrag von einer Ausstellung eigener Bilder, Fotos und Frottagen. Die Ausstellung ist noch am Samstag, 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 12. Februar, von 11 bis 17 Uhr in der Bergkirche zu sehen. Rainer Grübner wird anwesend sein und auch mehrfach den Kurzfilm über Tanum zeigen. Pfarrerin Andrea Kaiser zeigte sich erfreut, dass rund 90 Interessierte zum Vortrag kamen. Sie dankte Rainer Grübner, der die gesamten Einnahmen seines Vortrages und 50 Prozent aus den Bildverkäufen der Kirchengemeinde spendet.

Mit anschaulichen Projektionen erklärte Rainer Grübner die Bedeutung der oft stark reduzierten Felsbilder, die vor 3500 Jahren in Granit gestichelt wurden. Man sieht Boote, Menschen, Tiere und Musikinstrumente, die heute teilweise zur Verdeutlichung für den Tourismus mit roter Farbe ausgemalt werden. Es sind Bilder ohne Worte und dennoch von unglaublicher Aussagekraft. Anschaulich erzählte Grübner, wie er selbst durch Zufall auf die Bronzezeitliche Kunst gestoßen ist, und wie sie ihn fasziniert habe. Seit zwölf Jahren hilft er zweimal im Jahr ehrenamtlich bei der Freilegung und Dokumentation der Felsbilder, deren Ergebnisse dann an die Universität Göteborg weiter geleitet werden. Das Ganze spielt sich an der schwedischen Westküste in der Provinz Bohuslän ab. Das Zentrum ist der kleine Ort Tanumshede. Die Felsbilder der Region wurden 1994 in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco aufgenommen. Noch sind längst nicht alle Felsbilder dokumentiert. Gespannt lauschten die Besucher seinen Ausführungen, wie man die Felsbilder sichtbar machen kann und versucht, sie für die Nachwelt zu erhalten.

Mit einem Kurzfilm über den hohen Norden und der Region um Tanumshede schloss er seinen Vortrag ab. Viel Interesse fanden dann seine eigenen Bilder. Neben den von ihm selbst gefertigten Frottagen (Abreibungen) zeigt er eine Vielzahl von Radierungen, die natürlich das Thema, den "Norden", haben. Seine Radierungen stellt er seit vielen Jahren in einer Kunstschule in Zürich her.