Weilheim Vorstand des Kapellenvereins St. Florian bestätigt

Aufstauendes Wasser bei anhaltendem Regen auf der Wiese neben dem Bauwerk macht den Mitgliedern einige Sorgen. Weitere Drainagen sind geplant.

Remetschwiel – Die Hauptversammlung des Kapellenvereins St. Florian im Feuerwehrgerätehaus Remetschwiel war eine sehr überschaubare Veranstaltung: Nur acht der 67 registrierten Mitglieder waren anwesend. Wesentlichster Tagesordnungspunkt waren die Wahlen, bei denen es keine Veränderungen gab. So bleiben die Vorsitzende Helga Huber, ihre Stellvertreterin Christine Löschner, Kassenwartin Elke Jäger und Schriftführerin Silvia Tröndle für weitere zwei Jahre auf ihren Posten.

Kurz war der Rückblick, da 2016 in der Privat-Kapelle keine Veranstaltungen stattgefunden hatten. Bei der Bürgerversammlung in der Haagwaldhalle hatten Mitglieder des Kapellenvereins die Bewirtung übernommen. Die Unterhaltskosten für die Kapelle werden aus den Mitgliedsbeiträgen und den Verkauf von Kerzen finanziert. Sorge bereitet dem Verein weiterhin, dass sich bei anhaltenden Regenfällen immer noch Quellwasser auf der angrenzenden Wiese aufstaut. Vor zwei Jahren wurden bereits Drainagen verlegt, um das Wasser abzuleiten. Doch sammelt sich nach wie vor Wasser an, und droht in das Mauerwerk der Kapelle einzudringen. Beim Kapellenverein denkt man jetzt darüber nach, weitere Drainagen zu verlegen. In diesem Jahr stehen auch Malerarbeiten im Innenraum der Kapelle an.

Bürgermeister Roland Arzner zeigte sich angetan vom Engagement des Vereins. „Sie haben hier einen Ort der Ruhe und der inneren Einkehr geschaffen, der von vielen Menschen genutzt wird.“ Arzners besonderer Dank galt der Vorsitzenden Helga Huber, die jeden Tag um 8 Uhr die Kapelle aufschließt und sie bei Einbruch der Dunkelheit wieder abschließt. Außerdem hat Helga Huber die Pflege der Kapelle und der Außenanlage seit vielen Jahren übernommen. Die Florians-Kapelle konnte nach schwierigem Genehmigungsverfahren gebaut werden. Beim Bauamt der Erzdiözese war man ursprünglich wegen der befürchteten Unterhaltskosten überhaupt nicht begeistert vom Bau. Erst als klar war, dass der Kapellenverein St. Florian Remetschwiel als privater Träger für die Kosten aufkommt, kam die Baugenehmigung aus Freiburg.