Weilheim Vorstand bleibt fast unverändert

Ingo Ganter (45) ist neuer Dirigent beim Musikverein Brunnadern-Remetschwiel. Er löst nach fünf Jahren Christian Rombach ab.

Remetschwiel (bin) Der Wechsel am Dirigentenpult des Musikvereins Brunnadern-Remetschwiel ist vollzogen. Als Nachfolger von Christian Rombach, der fünf Jahre lang die Leitung des Orchesters innehatte, konnte der Musikverein Ingo Ganter (45) aus Rheinfelden verpflichten. Ingo Ganter, der Musik studiert hat, unterrichtet an der Musikschule Mittleres Wiesental die Fächer Trompete und tiefes Blech.

Neben seinem Engagement beim Musikverein Brunnadern-Remetschwiel ist Ingo Ganter Dirigent beim Musikverein Utzenfeld und der Jugendkapelle Schopfheim. Außerdem ist er seit Januar 2013 Leiter der Big-Band "Exciting Jazz Crew" in Brugg (CH). Bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins hatte Christian Rombach seinen letzten offiziellen Auftritt in Remetschwiel. "Wir haben in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam viel gespielt und erreicht", so Christian Rombach.

Letztlich weitgehend zufrieden zeigte sich Christian Rombach auch mit dem Probenbesuch seiner Musiker. Die Statistik führten im abgelaufenen Jahr Lothar Höfler und Wilfried Keller (jeweils 97 Prozent) und Manuela Vogelbacher (95 Prozent) an.

Im Rahmen der Versammlung konnte Katharina Bellen mit Linus Hupfer, Luca Denz und Jonas Schlachter (Tenorhorn), Matthias Arnold (Trompete), Lea-Sophie Fritzl (Klarinette) sowie Lea Kuhlmey und Pauline Hilpert (Querflöte) sieben junge Musiker aus den eigenen Reihen offiziell als aktive Orchestermitglieder begrüßen. Nahezu unverändert geht der Vorstand des Musikvereins in die kommenden zwei Jahre. Ohne Gegenstimmen wurden die Vorsitzende Katharina Bellen und deren Stellvertreterin Nina Ebner in ihren Ämtern bestätigt.

Der Rest des Vorstandes mit Kassenverwalter Lothar Höfler, der Schriftführerin Corina Eisenhardt sowie den Beisitzern Katrin Mutter und Joachim Denz erhielten das uneingeschränkte Vertrauen der Versammlung. Neu im Vorstand ist Beisitzer Tim Schlachter, der die Nachfolge von Eleonore Nussbaumer antritt.

Brunnadern Remetschwiel wurde 1884 gegründet. Im Orchester spielen 41 aktive Musiker. In der Ausbildung sind 15 Jungmusiker. Der Verein hat 243 Passivmitglieder und 30 Ehrenmitglieder. Dirigent ist Ingo Ganter, Vizedirigent Adalbert Trötschler. Kontakt: Vorsitzende Katharina Bellen, Telefon 0152/58 78 44 41