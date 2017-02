Weilheim Verein bietet viel Abwechslung

Freizeitgruppe Bierbronnen zieht positive Bilanz. Rühriger Verein bietet viele Aktivitäten.

Bierbronnen (bin) Klein aber oho, so könnte man die Freizeitgruppe (FG) Bierbronnen trefflich beschreiben. Mit 19 Mitgliedern zählt die Freizeitgruppe (FG) Bierbronnen eher zu den ganz kleinen unter den rund 65 Vereinen in der Gemeinde Weilheim. Für die Weilheimer Ortsteile Bierbronnen und Rohr ist die FG Bierbronnen jedoch von ganz besonderer Bedeutung, ist sie doch neben dem Landfrauenverein der einzige Verein in den beiden Dörfern. Man könnte die FG Bierbronnen auch als eine Art gesellschaftlichen Ortschaftsrat bezeichnen. Dass die Freizeitgruppe trotz ihrer geringen Mitgliederzahl ein ausgesprochen rühriger Verein ist, kam im Jahresrückblick des Vorsitzenden Ralf Wohlfahrt auf der jüngsten Hauptversammlung im Gasthof Adler in Weilheim einmal mehr eindrucksvoll zum Ausdruck. Die zahlreichen Veranstaltungsangebote reichen vom Kegeln über saisonale Feste und Feiern, bei denen sich die Mitglieder des Landfrauenvereins und der Freizeitgruppe gegenseitig unterstützen, Preisjass, Wanderungen und Besichtigungen regionaler Sehenswürdigkeiten bis hin zu mehrtägigen Ausflügen. Der zweitägige Ausflug im vergangenen Jahr hatte das Saarland un die Pfälzer Weinstraße zum Ziel. Für 2017 sind neben den obligatorischen Dorffesten unter anderem Besichtigungen bei den Fahr-Schlepper-Freunden in Gottmadingen (17. September) und des Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal. Militärmuseums (30. September) geplant. Der Termin für eine Dampfzugfahrt von Seebruck nach Titisee und zurück, die im Sommer stattfinden soll, steht noch nicht fest. „Natürlich“, so betont der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt, „sind zu unserem umfangreichen und, wie ich meine, attraktiven Freizeitangebot auch die Einwohner der anderen Ortsteile Weilheims jederzeit herzlich eingeladen.“ Zur Aufbesserung der Vereinskasse führt die FG alljährlich zwei Schrottsammlungen durch.

Keine Veränderungen gab es bei den Teilwahlen des Vorstandes der FG Bierbronnen. Ohne Gegenstimmen erhielten der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt, Schriftführer Andreas Götte und Beisitzer Franz Dörflinger das Vertrauen der fast vollzählig erschienenen Mitglieder für weitere zwei Jahre.

wurde 1995 gegründet. Als seinerzeit bekannt wurde, dass die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Bierbronnen aufgelöst werden sollte, quittierten alle 22 Mitglieder demonstrativ ihren Dienst und gründeten den neuen Verein. Die FG Bierbronnen hat derzeit 19 Mitglieder. Vorsitzender ist Ralph Wohlfahrt, Telefon 07755/910 80, info@wohlfahrt-online.com