Weilheim Trachtenverein Nöggenschwiel ehrt langjährige Mitglieder

Der Trachtenverein Nöggenschwiel blickt auf viele gelungene Auftritte zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Der Verein will verstärkt neue Mitglieder suchen.

Nöggenschwiel – Da keine Wahlen anstanden, standen die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder und die Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Trachtenvereins Nöggenschwiel im Gasthaus Ebner in Nöggenschwiel.

Der ausführliche Jahresrückblick von Schriftführerin Sandra Oberle stellte einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis, dass der Trachtenverein ein exzellenter Werbeträger für das Rosendorf Nöggenschwiel und darüber hinaus auch für die Gemeinde Weilheim ist. Davon zeugen nicht nur die Auftritte im eigenen Dorf während der Rosentage und anlässlich kirchlicher Feste.

Darüber hinaus nahm der Trachtenverein unter anderem auch an den Umzügen beim Schyzertag in Tiengen und bei der Waldshuter Chilbi teil. Die Teilnahmen am Kreistrachtenfest in Tiefenhäusern und an einem Umzug in Todtnau komplettierten die Auftritte der Trachtengruppe. Auch der Nachwuchs des Trachtenvereins Nöggenschwiel trat in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Neben Auftritten während des Rosenfestes bereicherte die Kindertanzgruppe des Vereins die Programme auf der Bezirksversammlung in der Nägeleberghalle in Weilheim und beim Senioren-Nachmittag im Pater-Jordan-Haus in Gurtweil.

Im Rahmen der Versammlung konnten die gleichberechtigten Vorsitzenden Anne Ehlen und Otto Leber mit Cornelia Leber (seit 40 Jahren), Helga Trötschler (seit 30 Jahren) sowie Renate Flum, Karin und Wilhelm Schmid (seit 20 Jahren), fünf der Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit ehren.

Bedauerlicherweise waren im vergangenen Jahr auch fünf Todesfälle in den Reihen des Trachtenvereins zu beklagen. „So viele“, so Anne Ehlen, „hatten wir noch nie in der Geschichte unseres Vereins während eines Jahres zu beklagen.“ Um der Überalterung und dem Schrumpfungsprozess der Mitgliederzahl im Verein entgegenzuwirken, schlug Wilhelm Schmid vor, nicht nur in Nöggenschwiel nach neuen Mitgliedern zu suchen, sondern darüber hinaus in der gesamten Gemeinde Werbung für den Trachtenverein zu machen. Ein Vorschlag, der allgemein begrüßt wurde.

Bürgermeister Roland Arzner zeigte sich stark beeindruckt vom Engagement des Trachtenvereins. „Traditionen haben in unserem ländlichen Bereich hohen Stellenwert und die gilt es gerade in unserer Zeit zu bewahren.“

Der Trachtenverein

Der Trachtenverein Nöggenschwiel wurde 1964 gegründet. Derzeit hat der Verein rund 90 Mitglieder, darunter etwa 35 Aktive, sowie 6 Buben und Mädchen in der Kindertanzgruppe.

Gleichberechtigte Vorsitzende des Trachtenvereins sind Anne Ehlen, Telefon: 07755/919490 und Otto Leber.