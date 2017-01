Weilheim Trachtenkapelle Nöggenschwiel ist vielseitig engagiert

Romina Reinger neue stellvertretende Vorsitzende. Proben für das Jahreskonzert am 25. März in Höchenschwand stehen an

Weilheim – Fast alle Mitglieder der Trachtenkapelle Nöggenschwiel versammelten sich jüngst im Gasthaus Kranz in Nöggenschwiel zur jährlichen Hauptversammlung. Davor wurde ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder in der St. Stephanus Kirche mit Pater Matthias Hanisch gefeiert.

Das Bläserquartett der Trachtenkapelle umrahmte die Messe feierlich. Der Vorsitzende Felix Fehrenbacher freute sich, dass auch viele Ehrenmitglieder der Einladung gefolgt sind.

Nach einer Schweigeminute verlas Margrit Böhler den Kassenbericht. Die Kasse wurde ohne Beanstandungen von Andreas Leber und Patrizia Villinger geprüft. Nach einem gemeinsamen Essen ging es mit einem kurzweiligen Jahresrückblick mit Bildern von der Schriftführerin Martina Jehle weiter.

Große Höhepunkte im Jahr 2016 waren das Jahreskonzert sowie die Rosentage. Diese wurden bei strahlendem Sonnenschein und bester Rosenblüte gefeiert und musikalisch bereichert. Weiter wurden Frühschoppen in Unteralpfen und in Herrischried gestaltet. Im Juli feierte die Trachtenkapelle am Weiher in der Dorfmitte mit vielen Gästen ein Seenachtsfest. Auch wurde ein schöner Ausflug mit diversen Aktivitäten gemeinsam unternommen.

Die Vertretung der Gemeinde übernahm Gemeinderat Wilfried Schäfer. Er lobte die Trachtenkapelle für das vielseitige Engagement: "Es ist schön das ihr uns so vielseitig über das Jahr unterhaltet, es macht Spaß, Euch zuzuhören." Bei den anschließenden Wahlen stellte der stellvertretende Vorsitzende Christian Gamp sein Amt nach sechs Jahren zur Verfügung. Romina Reinger wurde als Nachfolgerin einstimmig gewählt. Den Beisitzerposten von Romina Reinger übernahm Lena Fehrenbacher. Ebenso wurde der Vorsitzende Felix Fehrenbacher, die Kassiererin Margrit Böhler, die Schriftführerin Martina Jehle sowie die Beisitzer Alexander Gut, Martin Leber und Sarah Bergmann einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dirigent Wolfgang Oberst hielt Ausschau auf die kommenden Wochen, in denen intensiv auf das Jahreskonzert am 25. März 2017 im Haus des Gastes in Höchenschwand geprobt wird. Außerdem verteilte er Präsente an 13 gute Probenbesucher: Am häufigsten war Reinhold Bächle und Jonathan Bächle anwesend.