Weilheim Stühlerücken im Vorstand der Katholischen Landjugend Nöggenschwiel

Bei der jüngsten Hauptversammlung des KLJB wurde Jonas Kessler zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für dieses Jahr planen die Jugendlichen einen Jahresausflug nach Köln. Anja Zanotti wurde für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.

Nöggenschwiel – Michael Ebi gab das Amt des Vorsitzenden der KLJB (Katholische Landjugend) Nöggenschwiel nach zweijähriger Tätigkeit an Jonas Kessler ab. Jonas Kessler hat bisher das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ausgeübt.

Weiter wurde Tim Störkle stellvertretender Vorsitzender und die Kasse übernahm Luca Gentner von Lukas Granacher. Christiane Ebi ist neue Schriftführerin, sie übernahm das Amt von Selina Granacher. Neue Beisitzer sind Michael Ebi und Klara Geng, diese Ämter wurden von Lena Fehrenbacher und Tim Störkle abgegeben.

Selina Granacher hielt den Rückblick auf 2016. So beteiligte sich die KLJB an den Rosentagen und veranstaltete eine Summer-Break-Party. Außerdem wurde am kürzlich stattgefundenen Schlüchttal-Narrentreffen ein Zelt 24 Stunden bewirtet. Der Jahresausflug führte die Jugendlichen nach Frankfurt, wo vier Tage gemeinsam verbracht wurden. Über den Stand der Kasse berichtete Lukas Granacher. Von der Gemeinde war Gemeinderat Ralf Bächle anwesend. Er lobte die Mitglieder der KLJB für ihren Einsatz rund um das Dorfgeschehen.

Die anschließenden Wahlen führte Ralf Bächle durch. Alle Posten wurden einstimmig gewählt. Im Jahr 2017 planen die rund 35 Jugendlichen einen Ausflug nach Köln und werden wieder aktiv an den Rosentagen teilnehmen. Auch wird im Herbst ein Jugendgottesdienst, den die Jugendlichen gestalten, stattfinden. Zudem freut sich die KLJB über sechs neue Mitglieder, Jonathan Bächle, Sebastian Ebi, Julian Ebner, Marius Schäfer, Robin Scherer und Leo Wolkowski sind dem Verein beigetreten. Anja Zanotti wurde für zehnjährige Mitgliedschaft in der KLJB geehrt.