Sternsinger sammeln in Weilheim für einen guten Zweck und bringen den Segen in die Häuser.

Die Sternsinger aus Weilheim waren auch dieses Jahr wieder in Dietlingen, Schnörringen, Aispel, Indlekofen, Rohr und Bürglen sowie in Weilheim unterwegs. Für die Kinder im Libanon gingen sie von Haus zu Haus und brachten den Menschen den Segen. Es machte allen trotz der Kälte viel Spaß, Spenden zu sammeln. Die Sternsinger bedanken sich bei allen, die ihnen an diesen Tagen die Türe geöffnet haben. Bild: privat/Stadler