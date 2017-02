Nöggenschwiel Startklar für das Narrentreffen

Viele Nöggenschwieler Vereine helfen mit, um das Großereignis am 18. und 19. Februar, zu einem gelungenen Fest zu machen.

Nöggenschwiel (bet) In Nöggenschwiel laufen die Vorbereitungen auf ein großes Ereignis auf Hochtouren. Am 18. und 19. Februar findet das Schlüchttal-Narrentreffen statt. Der Narrenclub Stampfi-Geischt erwartet tausende Hässträger und viele Besucher von nah und fern. Los geht das Spektakel am Samstag, 18. Februar, mit einer Freinacht. Es werden 15 Guggenmusiken und eine Tanzgruppe erwartet.

Eine Festmeile mit Zelten, Buden und Bars wird die zahlreichen Gäste bewirten. Viele Nöggenschwieler Vereine helfen mit um das Großereignis zu einem gelungenen Fest zu machen. In der Rosendorfhalle steigt eine Mega Party mit DJ Fass, auf verschiedenen Bühnen ertönt Guggen-Sound. Am Sonntag 19. Februar findet nach einer Narrenmesse in der St. Stephanus Kirche der Zunftmeisterempfang im Cafè Ebner statt. Um 14.11 Uhr formieren sich dann 47 Gruppen im Rosenweg für einen gigantischen Umzug quer durch das Dorf bis zur Rosendorfhalle, in der weiter gefeiert wird. Auch die Festmeile ist geöffnet und Guggensound wird wieder zu hören sein. Vorsitzender des Narrenclubs Marc Gehringer zeigt sich zuversichtlich und freut sich auf das Schlüchttal Narrentreffen.