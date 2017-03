Weilheim Sportliche Angebote der Eintracht Bannholzer Berg kommen an

Die Eintracht Bannholzer Berg zieht positive Bilanz. Die Versammlung bestätigt Thomas Scheuble als Vorsitzenden und wählt Barbara Böhler zur Stellvertreterin. Bürgermeister Roland Arzner: "Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie breit gefächert das Angebot der EBB ist."

Remetschwiel (bin) Da keine Ehrungen anstanden, standen die Wahlen von Teilen des Vorstandes und der Jahresrückblick im Mittelpunkt der jüngsten Hauptversammlung der Eintracht Bannholzer Berg (EBB) im Brauereigasthof Waldhaus.

Bei den Teilwahlen galt es, die Nachfolge für die stellvertretende Vorsitzende und Leiterin der Narrenabteilung (Butterhexen) der EBB, Petra Oberle, zu finden, die nach vier Jahren das Amt abgeben wollte. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung konnte mit Barbara Böhler eine Kandidatin für den Posten gefunden werden. Sie wurde dann auch ohne Gegenstimmen für zwei Jahre als Nachfolgerin von Petra Oberle gewählt. Für zwei weitere Jahre wieder gewählt wurden der Vorsitzende Thomas Scheuble, der seit vier Jahren im Amt ist, Schriftführer Jürgen Berthold, der das Amt seit nunmehr 27 Jahren begleitet, und Beisitzerin (Sportabteilung) Andrea Oberle. Neu im Vorstand sitzt Beisitzerin (Narren) Anja Block. Sie übernimmt den zwischenzeitlich vakanten Posten zunächst für ein Jahr.

Stolz kann man bei der EBB darauf hinweisen, dass der Verein sportliche Angebote für alle Altersgruppen bereithält. Durchweg positive Berichte lieferten denn auch die Übungsleiter der EBB ab. Mit zwölf Abteilungen, vom Mutter-und-Kind-Turnen über Tanz, Volleyball, Gymnastik für Frauen, Karate bis zum Jedermann-Turnen bietet die EBB ihren Mitgliedern ein breites Spektrum an sportlicher Betätigung.

Insbesondere die Tanzformationen repräsentieren den Verein durch zahlreiche Auftritte in der Region nach außen. Ausgesprochen Positives hatte auch Petra Oberle, scheidende Chefin der Narrenabteilung "Butterhexen", zu berichten. Besonders erfreulich sei es gewesen, dass so viele Hästräger am Narrentreffen der Schlüchttal-Narrenvereinigung in Nöggenschwiel und am Narrenumzug in Höchenschwand während der vergangenen Fasnacht teilgenommen hatten.

Im vergangenen Jahr hatten sich laut Kassenverwalterin Eva Szabady-Kraus einnahmen und Ausgaben nahezu ie Waage gehalten. Deshalb beschloss die Versammlung auf Antrag des Vorstandes, die Beiträge für das laufende Jahr unverändert bei jährlich 20 Euro für Erwachsene und bei 15 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr zu belassen. "Es ist immer wieder spannend", so der Weilheimer Bürgermeister Roland Arzner, "zu sehen, wie breit gefächert das Angebot der EBB ist. Mein besonderer Dank un höchste Anerkennung gilt den Übungsleitern. Es ist nicht selbstverständlich, was sie ehrenamtlich leisten. Sie haben viel zutun, um ständig für ein attraktives Angebot zu sorgen. Dafür verdienen sie unser aller Respekt."

Der Verein

Die Eintracht Bannholzer Berg (EBB) wurde 1975 gegründet. Unter dem Dach des Vereins sind die Sportabteilung mit 12 Gruppen und die Narrenabteilung, die Narrenzunft "Butterhexen". Die EBB hat derzeit 338 (Vorjahr 340) Mitglieder, darunter etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Vorsitzender ist Thomas Scheuble, Telefon 07755/939108