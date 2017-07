Weilheim Sommerfest der Freizeitgemeinschaft Bierbronnen bietet viel Unterhaltung und Zeit zum Plaudern

Das Sommerfest der Freizeitgemeinschaft Bierbronnen lockt viele Besucher. Auch Stammgäste aus den umliegenden Ortsteile kommen.

Bierbronnen (bin) Wenn die Freizeitgemeinschaft (FG) Bierbronnen, mit gerade einmal 17 Mitgliedern sicherlich einer der kleinsten, wenn nicht gar der kleinste Verein in der Gemeinde Weilheim, zum sommerlichen Dorffest auf den Hof der ehemaligen Grundschule in Unterbierbronnen einlädt, und das Wetter mitspielt, dann strömen die Gäste in Scharen in den kleinen Weilheimer Ortsteil. Nicht nur die Einwohner der Dörfer Bierbronnen und Rohr finden sich dann auf dem kleinen Festgelände ein, sondern auch Stammgäste aus den umliegenden Ortsteilen wissen die gemütliche Atmosphäre in Bierbronnen zu schätzen. So macht sich traditionell eine Gruppe aus Nöggenschwiel auf den Weg, um das Frühschoppenkonzert ihrer „Rosendorfmusikanten“, die seit vielen Jahren hier aufspielen, zu genießen.

Auch in diesem Jahr spielte das Wetter, nach den vergangenen verregneten Tagen, wieder richtig mit. Angenehme Temperaturen und ein leichtes Lüftchen, dazu kühle Getränke und Feines vom Grill, das traditionell vom ortsansässigen Metzgermeister Walter Reichmann angeliefert wird, sowie Kaffee und Kuchen luden zum gemütlichen Plausch ein. Wie auch bei den anderen Festen der FG Bierbronnen unterstützten auch dieses Jahr die emsigen Mitglieder des Landfrauenvereins Bierbronnen beim Bedienen der Gäste. Für die Weilheimer Ortsteile Bierbronnen und Rohr ist die FG Bierbronnen von ganz besonderer Bedeutung, ist sie doch neben dem Landfrauenverein der einzige Verein in den beiden Dörfern. Man unterstützt sich gegenseitig.