Weilheim/Nöggenschwiel Schlüchttal-Narrentreffen: Freinacht, Narrenmesse und Zunftmeisterempfang sind Fasnachts-Zeremonien mit Tradition

Im Rahmen des Schlüchttal-Narrentreffens finden in Nögenschwiel Freinacht, Narrenmesse und Zunftmeisterempfang statt.

Zur Narrenmesse versammelten sich die Stampfi Geischter nach der Freinacht in der Kirche St. Stephanus in Nöggenschwiel. Pater Matthias Hanisch predigte in Reimen zum Schlüchttal-Narrentreffen. Die Stampfi-Geischter gestalteten den Gottesdienst mit. Danach gab es für alle Besucher gesegnete Nussecken. Geladene Gäste begaben sich dann zum Zunftmeisterempfang im Landgasthof "Ebner". Vorsitzender Marc Gehringer begrüßte Bürgermeister Roland Arzner, Gemeinderäte, Präsident und stellvertretenden Präsident der Schlüchttalvereinigung, Timo Schäuble und Fabian Schulz, sowie Ehrenpräsident Othmar Scheuble. Außerdem gehörten der Weilheimer Ehrenbürger Hans-Jürgen Gantert und Pater Matthias Hanisch zu den Ehrengästen.

Viele Vorsitzende der mitwirkenden Vereine des Schlüchttalnarrentreffens waren anwesend. Bürgermeister Roland Arzner lobte die Stampfi-Geischter für die Organisiation des Großereignisses: "Wir von der Gemeinde und den Gemeinderäten freuen uns mit euch auf ein tolles Narrentreffen." Timo Schäuble begeisterte alle Anwesenden mit einer Büttenrede. Statt Geschenken der Gastvereine sammelte der Narrenclub Nöggenschwiel Geld als Spende für den Kindergarten. Marc Gehringer: "Wir glauben, dass das Geld bei den Kindern am besten angelegt ist." Zur Unterhaltung trug die Grufti-Band aus Tiengen mit fetziger Musik bei.