Weilheim SV Waldhaus: Vorfreude auf neuen Kunstrasenplatz

SV Waldhaus ehrt in der Hauptversammlung langjährige Mitglieder. Hauptthema ist gegenwärtig der Bau des neuen Kunstrasenplatzes anstelle des Hartplatzes unweit der B 500. Verein ist stolz auf engagierte und hervorragende Jugendarbeit

Remetschwiel – Beherrschendes Thema beim SV Waldhaus ist gegenwärtig der Bau des neuen Kunstrasenplatzes anstelle des Hartplatzes unweit der B 500. Der Vorsitzende Markus Birkenberger setzte die versammelten Mitglieder davon in Kenntnis, dass momentan der Zuschuss beim Badischen Sportbund beantragt wird.

Die Zusammenarbeit, die mit der Gemeinde Weilheim im Bezug auf die erforderlichen Bürgschaften zur Finanzierung des Bauprojektes besteht, bezeichnete Birkenberger als hervorragend. „Ich bin überzeugt davon, dass das alles so klappen wird“, so Birkenberger.

In absehbarer Zeit sollen die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke getätigt werden. Je nach Wetterlage soll Mitte März mit den Bauarbeiten begonnen werden. "Geplant ist", so Markus Birkenberger, "dass der Kunstrasenplatz bis spätestens Ende Juni fertig sein wird". Ein besonderer Dank Birkenbergers ging an alle Sponsoren und den Förderverein, ohne deren finanzielle Unterstützung das Projekt wohl kaum umsetzbar wäre. Vor allem lobte Birkenberger auch das Engagement der Ehrenamtlichen im Verein, die ihre Vergütungen dem SV als Spenden zur Verfügung stellen. Im sportlichen Bereich gab es eine Veränderung in der ersten Mannschaft des SV.

Der bisherige Trainer Michael Hägele beendete Ende letzten Jahres sein Engagement für den SV Waldhaus. Nachfolger ist Thomas Schäfer, ein Mann aus den eigenen Reihen, der bereits sieben Jahre als Jugendtrainer für seinen Verein tätig war. „Das Leistungsvermögen der Mannschaft ist besser als es der momentane Tabellenplatz (7. Platz in der Kreisliga B) vermuten lässt“, so Schäfer. „Mein Ziel ist es, uns kontinuierlich zu verbessern“. Weitere Aktivmannschaften sind die zweite Herrenmannschaft (derzeit 9. Platz in der Kreisliga C) und die Damenmannschaft, eine Spielgemeinschaft mit Unteralpfen, die den 3. Platz in der Kreisliga A belegt. Dass der SV Waldhaus hervorragende Jugendarbeit leistet, kam im Bericht des Jugendleiters Julian Tröndle zum Ausdruck. Rund 100 Kinder und Jugendliche spielen, zum Teil in Spielgemeinschaften mit den benachbarten Vereinen, in den Altersklassen von den Bambini bis zu A-Jugend.

Der SV Waldhaus stellt zurzeit keinen Schiedsrichter. Markus Birkenberger forderte die Mitglieder auf, sich zu Schiedsrichtern ausbilden zu lassen, um so dem Verein drohende Geldbusen durch den Verband zu ersparen.

Keine Veränderungen gab es bei den Teilwahlen. Einstimmig wurden der Vorsitzende Markus Birkenberger, Schriftführer Julian Boch, Jugendleiter Julian Tröndle sowie die Beisitzer Stefan Vogelbacher und Christian Engelsmann von den versammelten Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.

Der SV Waldhaus

Der SV Waldhaus wurde 1932 gegründet. Seit den 60er Jahren betreibt der Verein intensive Jugendarbeit. Neben dem Fußball bietet der SV Waldhaus auch Rückengymnastik und Zumba-Fitness an. Vorsitzender ist Markus Birkenberger, Telefon: 07755/8429.

