Weilheim SV Nöggenschwiel zieht positive Bilanz

SV Nöggenschwiel zieht positive Bilanz. Mitglieder stimmen über Vorschläge des neuen Vereinsheims ab. Der Vorsitzende Matthias Ebi versichert, dass man sich nun zügig an die Ausarbeitung der neuen Variante machen wird.

Nöggenschwiel – Auf der jüngsten Hauptversammlung des SV Nöggenschwiel im Langgasthof Ebner in Nöggenschwiel standen neben den Teilwahlen des Vorstandes und der Rückschau aus sportlicher Sicht unter anderem auch die Vorstellung des geplanten neuen Vereinsheims beim Sportplatz auf der Tagesordnung.

Dass die Mitglieder des Vereins mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden sind, zeigten die eindeutigen Ergebnisse der Teilwahlen. Dabei gab es lediglich eine Veränderung. Schriftführerin Kristina Amann gab nach vier Jahren ihr Amt ab. Als Nachfolgerin wurde Partricia Villinger ohne Gegenstimmen neu in den Vorstand gewählt. Der Vorsitzende Matthias Ebi, Daniel Bächle, Leiter des Spielausschuss, sowie die beiden Beisitzer Stefan Jehle und Manuel Leber wurden für weitere zwei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Erfreulich für die Verantwortlichen im Verein ist, dass sowohl Mike Krüger, der Trainer der 1. Mannschaft, als auch Simon Boll, Coach der 2. Mannschaft ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert haben. Aus sportlicher Sicht zeigt man sich beim SV Waldhaus durchweg recht zufrieden. „Meine Mannschaft“, so Mike Krüger, „hat in der vergangenen Saison ordentlich gespielt und hat in der Vorrunde dieser Spielzeit an Stabilität gewonnen. Ich bin sehr zufrieden und zuversichtlich für die Rückrunde.“ Die erste Mannschaft steht derzeit auf dem 9. Rang in der Kreisliga A. Ähnlich äußerte sich Simon Boll zur 2. Mannschaft, die gegenwärtig auf dem 5. Platz in der Kreisliga C steht. „Wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, dass wir uns, bei guter Trainingsmoral, noch verbessern können.“

Zufrieden mit der derzeitigen Situation zeigte sich Jugendleiter Johannes Villinger. Beim SV Nöggenschwiel spielen derzeit 55 Jugendliche, teilweise in Spielgemeinschaften mit dem FC Rot-Weiß Weilheim, dem SV Waldhaus und dem SV Unteralpfen. Seit einiger Zeit trägt man sich beim SV Nöggenschwiel mit dem Gedanken, ein neues Vereinsheim zu bauen. Bereits auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr wurde den Mitgliedern das Konzept eines neuen zweigeschossigen Gebäudes im Hang auf der Südseite des Sportplatzes vorgestellt. Der Bau würde laut ersten Schätzungen über 300 000 Euro kosten. Jetzt hat der Vorstand ein weiteres Konzept, Plan B, vorgestellt, das vorsieht, das bestehende Vereinsheim aufzustocken. In dem, vom außen zugänglichen Obergeschoß sollen die Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten für die Spieler untergebracht werden. Die Vorstellung des zweiten Konzeptes stieß bei vielen der Mitgliedern auf Unverständnis, habe man sich doch auf der letzten Versammlung eindeutig für die erste Variante ausgesprochen. Nach längerer Diskussion um Details konnte schließlich über die beiden Vorschläge abgestimmt werden. Das Votum favorisierte mit 28 Stimmen bei neun Gegenstimmen und zahlreichen Enthaltungen die neu vorgestellte Variante. Der Vorsitzende Matthias Ebi versicherte, dass man sich nun zügig an die Ausarbeitung des neuen Vorschlags setzen wolle, die dann auf einer außerordentlichen Versammlung vorgestellt werden soll. Schließlich wurde mit großer Stimmenmehrheit noch beschlossen, den Beitrag für Aktive um 30 Euro auf 80 Euro pro Jahr zu erhöhen.

Der Verein

Der SV Nöggenschwiel wurde im Jahr 1954 gegründet. Er hat 246 Mitglieder, darunter rund 55 im Jugendbereich und 118 Passivmitglieder. Vorsitzender ist Matthias Ebi, Telefon 07755/82 16.

Weitere Informationen im Internet: