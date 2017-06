vor 10 Stunden Bettina Ebi Weilheim Rosentage in Nöggenschwiel: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für die Rosentage in Nöggenschwiel vom 8. bis 10. Juli sind in vollem Gange. Verkehrsverein stellt abwechslungsreiches Programm zusammen. Am Samstag starten die Rosentage mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Roland Arzner.