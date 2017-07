Weilheim Promille-Fahrt endet mit Überschlag

Ein laut Polizei stark alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der K 6556 einen spektakulären Überschlag leicht verletzt überstanden. Sein BMW endete als Totalschaden.

Kurz vor 23 Uhr war der 25-Jährige vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung in einer Kurve ins Schleudern geraten. Der BMW kam nach links von der Straße ab und überschlug sich an einer steilen Böschung. Nach 60 Metern kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer konnte sich aus dem völlig zerstörten BMW befreien und kletterte zur Straße hoch, wo er den Heimweg zu Fuß fortsetzte. Hierbei sah ihn eine zufällig vorbeikommende Streife und hielt an. Der 25-Jährige war stark alkoholisiert und verletzt. Notarzt und Rettungsdienst brachten den 25-Jährigen ins Krankenhaus. Bei dem Mann wurden mehrere Gramm Marihuana gefunden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einkassiert. Das total beschädigte Fahrzeug wurde von Feuerwehrkräften aus Weilheim, Nöggenschwiel und Remetschwiel geborgen und sichergestellt.