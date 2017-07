Weilheim Patricia Villinger ist neue Rosenkönigin in Nöggenschwiel

Villinger spielt Klarinette, verreist gerne und ist leidenschaftliche Köchin. Besonders freut es die 23-Jährige, dass ihre Freundin Katharina Hauser ein weiteres Jahr Rosenprinzessin bleibt.

Patricia Villinger ist die neue Rosenkönigin von Nöggenschwiel. Die 23-Jährige stammt aus dem Rosendorf und hat vor zwei Jahren ihre Ausbildung bei einem örtlichen Kreditinstitut erfolgreich beendet. Sie arbeitet in Laufenburg als Privatkundenberaterin.

In ihrer Freizeit spielt Villinger in der Trachtenkapelle Nöggenschwiel Klarinette. Sie reist gerne in ferne Länder und ist leidenschaftliche Köchin. "Ich freue mich besonders auf viele nette Begegnungen bei Führungen durch das Rosendorf", sagt die 23-Jährige. Besonders interessant wird für sie der Besuch bei der Tourismus-Messe CMT in Stuttgart.

"Ich finde die Tradition, dass in Nöggenschwiel an den Rosentagen eine Rosenkönigin und eine Rosenprinzessin gekürt werden, wirklich schön", sagt Patrizia Villinger. Sie ist nun sehr gespannt, welche Erlebnisse sie bis zum nächsten Rosenfest haben wird. Patricia Villinger freut sich auch, dass ihre Freundin Katharina Hauser sich entschlossen hat, noch ein weiteres Jahr als Rosenprinzessin weiter zu machen. Hauser macht derzeit in soziales Jahr und hat im vergangenen Jahr schon viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Mit ihrer Schwester Annabell Hauser, welche die Krone er Rosenkönigin an Patricia Villinger weiter gegeben hat, hat sie das Rosendorf Nöggenschwiel bestens vertreten.

Bürgermeister Roland Arzner übernahm an den vergangenen Rosentagen die Krönung nach dem Festgottesdienst auf dem Kirchplatz. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an den verstorbenen Ehrenbürger von Nöggenschwiel, Karl Tröndle, der sehr stolz darauf gewesen wäre, wie die Jugend seine Philosophie des Rosendorfers weiterträgt. Karl Tröndles Leitspruch war immer: „Die Jugend ist unsere Zukunft“. Roland Arzner weiter: „Tradition heißt nicht die Asche bewahren sondern das Feuer weiterzutragen und wer sollte besser dafür geeignet sein als die jungen Menschen in unseren Dörfern das Feuer weiterzutragen.“