Weilheim Neue Parkplätze in Weilheim

Gemeinderat Weilheim stimmt in seiner jüngsten Sitzung, der Schaffung zusätzlicher Parkplätze beim Feuerwehrgerätehaus in Weilheim und am Ortseingang von Nögenschwiel sowie Sanierungsarbeiten an zwei Gemeindestraßen zu. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 190 000 Euro.

Weilheim – Die Schaffung zusätzlicher Parkplätze beim Feuerwehrgerätehaus in Weilheim und am Ortseingang von Nöggenschwiel sowie Sanierungsarbeiten an zwei Gemeindestraßen standen auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Alle vier Projekte stellte Markus Hilpert vom Planungsbüro Kaiser in Waldshut-Tiengen vor.

Zwölf neue Parkplätze sollen neben dem Feuerwehrgerätehaus am oberen Eingang zu den Räumen im Obergeschoss entstehen. Gleichzeitig soll das Niveau vor der Terrasse so angehoben werden, dass die obere Etage barrierefrei zu erreichen ist. Die Zufahrt zu Parkplätzen und Eingang sollen asphaltiert und die Parkplätze mit Mineralbeton versehen werden. Die Parkplätze sollen so dimensioniert werden, dass bei Bedarf ein Festzelt aufgestellt werden kann. Die Kosten für die Umsetzung des Bauvorhabens werden mit rund 40 000 Euro beziffert.

Ebenfalls neue Parkflächen sollen am Ortseingang von Nöggenschwiel im Bereich der Abzweigung Fohrenbachstraße – Im Mühleholz entstehen. Vorgesehen sind Flächen zu beiden Seiten des Trafohäuschens mit Breiten von 27 Metern (Fohrenbachstraße) und von 13 Metern (Im Mühleholz. Die Kosten dafür liegen bei rund 15 000 Euro. Für die Sanierung von Teilen der Verbindungsstraße Weilheim – Dietlingen, die in Abschnitten große Schäden aufweist, müssen rund 64 000 Euro aufgewandt werden.

Schließlich müssen im Schützenweg im Ortsteil Brunnadern die Wasserleitungen erneuert werden werden. Im Zuge dessen sollen auch Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden. Außerdem soll die Straße in Teilbereichen mit Randsteinen versehen werden. Als Kosten für die Maßnahmen sind rund 73 000 Euro angegeben. In allen vier Punkten erteilte der Gemeinderat seine Zustimmung. Mit der Ausschreibung für die Arbeiten an allen vier Projekten ist das Planungsbüro Kaiser beauftragt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt stimmte der Gemeinderat der Abrundungssatzung "Brumatte" im Ortsteil Brunnadern nach Abwägung eingegangener Stellungnahmen zu.