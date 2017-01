Weilheim Neue Gesichter im Vorstand des Musikvereins Aispel-Rohr

Evelin Stöckle löst nach sechs Jahren Corinna Senn als Vorsitzende des Musikvereins Aispel-Rohr ab. Verein braucht neue Mitglieder.

Weilheim (bin) Nach 2011 übernimmt zum zweiten Mal eine Frau den Vorsitz im Vorstand des Musikvereins Aispel-Rohr. Einstimmig bestimmten die Teilnehmer an der Hauptversammlung des Vereins im Gasthaus Adler in Indlekofen-Aispel Evelin Stöckle (26) zur Nachfolgerin von Corinna Senn, die das Amt sechs Jahre lang begleitet hatte.

Das Amt des 2. Kassenwartes verwaltet weiterhin Stefan Senn. Als neuen Materialwart wählte die Versammlung Domenic Senn, vormals Beisitzer, als Nachfolger von Dieter Bauknecht. Als neue Beisitzerin wurde Margot Kaiser in den Vorstand gewählt.

Corinna Senn betonte, dass ihr der Vorsitz im Verein über die vergangenen sechs Jahre in einem tollen Team immer viel Spaß gemacht habe. „Leider“, so die scheidende Vorsitzende, „war meine Zeit seit dem letzten Jahr nur noch sehr beschränkt, sodass ich allen, die mich nach Kräften unterstützt haben, meinen aufrichtigen Dank ausspreche“. „Es war eine schöne Zeit“, so Corinna Senn weiter, „und ich bin sicher, dass wir mit Evelin eine super Nachfolgerin gefunden haben“.

In ihrem letzten Bericht konnte Corinna Senn auf ein schönes Jahr mit vielen Auftritten, unter anderem beim Weilheimer Gartenfest, beim Tiengener Schwyzertag, der Waldshuter Chilbi und beim Schweizer Partnerverein Harmonie Turgi-Gebensdorf, zurückblicken.

„Der Höhepunkt im abgelaufenen Jahr war natürlich unser Jahreskonzert im Haus des Gastes in Höchenschwand“, freute sich Corinna Senn. „Vor rund 300 Konzertbesuchern haben wir eine Vorstellung geboten, auf die wir mit Recht stolz sein können.“ Weniger erfreulich war, dass der Verein mit dem Jahreskonzert seine langjährige Dirigentin Martina Jehle verabschieden musste, die zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Als Nachfolgerin von Martina Jehle ist Sabine Beil aus Stühlingen im Gespräch. Sie wird in absehbarer Zeit vordirigieren.

Zum Bedauern von Corinna Senn beendeten Manuela und Dieter Bauknecht ihre aktive Laufbahn im Musikverein sodass, da auch keine Neuzugänge zu verzeichnen waren, die Zahl der aktiven Musiker auf 25 sank. Corinna Senn bat die Mitglieder verstärkt für ihren Verein zu werben, da sonst die Möglichkeit bestünde, dass der Verein eines Tages vor dem Aus stünde. In der Ausbildung hat der MV Aispel-Rohr derzeit auch nur drei Jungmusiker.

Der Verein

Der Musikverein Aispel-Rohr wurde 1907 gegründet. Das Orchester besteht aus 25 Musikern. Drei Jungmusiker stehen derzeit in Ausbildung. Außerdem hat der Verein 64 Passiv- und 21 Ehrenmitglieder. Der Posten des Dirigenten ist derzeit vakant. Kontakt: Evelin Stöckle, Vorsitzende, Telefon 0041/799 48 74 23; E-Mail (info@musikverein-aispel-rohr.de).