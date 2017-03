Weilheim Nach mehr als 60 Jahren Abschied von der Orgel

Karl Hilpert leistet mehr als 60 Jahren Dienst an der Orgel in der St. Stephanus Kirche in Nöggenschwiel. Ende 2016 griff er das letzte Mal in die Tasten. Nun spielt er nur noch seiner Frau Heidi auf dem Klavier vor und er erinnert sich gerne an seine Aufgabe als Organist zurück.

Nöggenschwiel (bet) Karl Hilpert, der Seniorwirt des Gasthauses Kranz, hat über 60 Jahre lang den Orgeldienst in der St. Stephanus Kirche in Nöggenschwiel geleistet, ehe er dort zum Jahresende 2016 letztmals in die Tasten griff. Das Klavierspielen hatte er 1940 bis 1947 bei der Ehefrau des örtlichen Lehrers, Frau Kugler erlernt. Ab 1947 hatte Karl Hilpert dann wöchentlich Orgelunterricht beim erzbischöflichen Musikdirektor Kurt Binninger in Waldshut. Im Alter von 13 Jahren ging Hilpert zu Fuß nach Waldshut zum ersten Unterricht.

"Kurt Binninger war ein großer Mann, der viel Ruhe ausstrahlte", erinnert sich der Nöggenschwieler. Beim Vorspiel entschied er sich für "Maria breit den Mantel aus". "Das Lied konnte ich auf der Orgel schon mit Pedal spielen. Kurt Binninger zeigte sich begeistert und meinte, dass man darauf aufbauen kann", erzählt Karl Hilpert. Von da an marschierte er jede Woche zum Unterricht nach Waldshut, mit einer Flasche Kuhmilch in der Tasche, als Tausch für eine Suppe bei der Familie Binninger zur Stärkung. Für eine Wegstrecke brauchte Hilpert zwei Stunden. 1948 bekam er dann ein Fahrrad – "dies war eine große Erleichterung für mich."

Karl Hilpert betont, dass ihn seine Eltern beim Erlernen der Orgel immer unterstützt haben. "Für meinen Vater war es zu Zeiten der Währungsreform nicht immer einfach, den Unterricht zu bezahlen." Hilperts Schwester Erika hatte eine kurze Orgel-Ausbildung in Villingen bekommen und danach in der Nöggenschwieler Kirche Orgel gespielt. Karl Hilpert hatte im Winter immer samstags bei Kurt Binninger in der Wohnung Kurse besucht. Dort hatten die Orgelschüler auch eine eigenes Chörle gehabt, in dem vierstimmig gesungen wurde. Bei diesen Treffen lernte Karl Hilpert auch Hugo Lauber kennen, er war Lehrer und viele Jahre Organist in Albbruck. Mit ihm verbindet ihn bis heute eine Freundschaft.

Am 26. Oktober 1949, an der Hochzeit des kürzlich verstorbenen Ehepaares Karl und Paula Tröndle, hat Karl Hilpert das erste Mal offiziell die Orgel in der St. Stephanus Kirche gespielt. Auch den Kirchenchor hat er von da an bis 1990 geleitet. In seiner Zeit als Organist hat er auch oft in Weilheim ausgeholfen.

Viele Pfarrer hat Karl Hilpert bei seiner Tätigkeit im Laufe der Jahrzehnte kennengelernt. Er hat über so eine lange Zeit seine Aufgabe mit einer großen Freude übernommen. Viele Jahre hat er auch mit einem Quartett aus Musikern der Trachtenkapelle die Gottesdienste begleitet. Viele Kirchenkonzerte wären ohne Hilpert gar nicht möglich gewesen. Sein größter Fan ist seit je her seine Frau Heidi, die ihm immer den Rücken für das Orgeln in der St. Stephanus Kirche frei gehalten hat. Heute noch spielt Karl Hilpert ihr jeden Abend am Klavier etwas vor, gemeinsam singen sie Volkslieder. An dieser Stelle darf auch nochmal ein großer Dank für dieses Lebenswerk ausgesprochen werden. Pater Jürgen Würtenberger hat einmal gesagt, dass es so ein vergleichbares Jubiläum in der ganzen Erzdiözese nicht noch einmal gibt. Auch Pater Matthias Hanisch hat beim jüngsten Pfarrfamilienabend die außerordentliche Leistung von Karl Hilpert hervorgehoben.