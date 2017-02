Weilheim Musikverein Weilheim setzt auf gute Jugendausbildung

Musikverein Weilheim schätzt bei der Jugendausbildung die gute Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald. Rückblick auf viele gelungene Auftritte.

Weilheim (bet) Zur Hauptversammlung des Musikvereins Weilheim konnte der Vorsitzende Martin Gamp viele Musiker und Ehrenmitglieder im Café Annele willkommen heißen. Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder und einem gemeinsamen Essen blickte Martin Gamp auf ein spannendes Jahr zurück. Höhepunkte waren das Jahreskonzert an Ostern sowie das Kirchenkonzert in der Peter und Paul Kirche in Weilheim.

Zudem lud der Musikverein zum traditionellen Gartenfest ein, welches sich jährlich größter Beliebtheit erfreut. Der Ausflug führte die Musiker nach Freiburg. Dort wurde das Museumsbergwerk Schauinsland besichtigt und eine Stadtralley quer durch Freiburg gemacht. Außerdem hat der Musikverein im vergangenen Jahr beim Jugendwettbewerb der Sparkasse 10 000 Euro gewonnen. Seither wurden schon wieder 15 000 Euro für Instrumente investiert. Laura Huber verlas den Schriftführerbericht und Oliver Gamp den Kassenbericht. Die Kasse wurde ohne Beanstandungen von Ralf Huber und Christof Götte geprüft. Materialwart Klaus Huber informierte über die Anschaffungen, die im vergangenen Vereinsjahr getätigt wurden. Die besten Probenbesucher waren Martin Gamp und Joachim Prothmann, beide waren in alle 51 stattgefundenen Proben anwesend. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 86 Prozent Dirigent Jörg Murschinski lobte die Musiker für ihr Engagement und die musikalische Steigerung. Als Vertreter der Gemeinde war Günther Dörflinger anwesend. Nach der Entlastung des Vorstands übernahm er die Teilwahlen. So wurde der stellvertretende Vorsitzende Florian Hiss, die Protokollführerin Laura Huber, der Materialwart Klaus Huber, die Beisitzerinnen Andrea Pfeiffer und Ursula Betz einstimmig wiedergewählt.

Martin Gamp dankte für die gute Zusammenarbeit. Auch in diesem Jahr haben die 44 aktiven Musiker, die ein Durchschnittsalter von 29 Jahren haben, wieder einiges vor. So findet am Ostersonntag das Jahreskonzert statt. Im Dezember führen sie ein Theater in der Nägeleberghalle auf. Hohe Priorität hat zudem die Jugendausbildung beim Musikverein Weilheim. 38 Kinder und Jugendliche sind derzeit in Ausbildung. Vorsitzender Martin Gamp: "Eine gute und langfristige Lösung für die Jugendausbildung haben wir mit der Kooperation der Musikschule Südschwarzwald im vergangenen Jahr gefunden. Wir sind sehr gut aufgestellt für die kommende Zeit."