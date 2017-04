Weilheim Musikverein Weilheim lädt zu Jahreskonzert am Ostersonntag

Das Ensemble verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit Werken wie "The Lion King" und "Fanfare and Fluorishes".

Weilheim – Der Musikverein Weilheim lädt am Ostersonntag, 16. April, um 20 Uhr, zu seinem Jahreskonzert in die Nägeleberghalle in Weilheim ein. Mit intensiven Register- und Gesamtproben, auch während eines Probenwochenendes, hat Dirigent Jörg Murschinski seine rund 50 Musikerinnen und Musiker auf den Höhepunkt des Jahres vorbereitet.

Mit der Auswahl der Stücke hat Jörg Murschinski ein ausgesprochen abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das eine unterhaltsame musikalische Soiree verspricht. Mit dem Eröffnungswerk "Fanfare and Fluorishes", in dem James Curnow Elemente des berühmten "Te Deum" von Marc-Antoine Charpentier verarbeitet hat, eröffnet das Orchester den musikalischen Reigen. "A little Concert Suite", eine Folge von vier hinreißenden Tanzsätzen von Alfred Reed, "Firmament" von Rolf Rudin, "Sheltering Sky" von John Mackey und "Fate of the Gods", der Kampf zwischen Gut und Böse von Steven Reineke komplettieren das Programm vor der Pause.

Der zweite Teil des Osterkonzertes startet mit "Choreography", einer kraftvollen Ouvertüre voller Energie und Dynamik von Robert Sheldon. Südamerikanische Lebensfreude mit Samba- und Bossa-Nova-Rhythmen vermittelt das Stück "Las Playas de Rio" des Niederländers Kees Vlak. Mit Melodien aus dem legendären Musicals "The Music Man" von Meredith Wilson und "The Lion King", zu dem Elton John die Musik schrieb, entführt das Orchester seine Zuhörer in die Welt moderner Bühnenwerke, ehe mit dem Marsch "His Honor" von Henry Fillmore ein abwechslungsreiches Konzert zu Ende geht.

Man darf davon ausgehen, dass das Publikum in den Genuss einiger Zugaben kommen wird. Die Billets für das Konzert kosten im Vorverkauf acht Euro und an der Abendkasse neun Euro.