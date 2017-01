Weilheim Männerchor Bannholz blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Sänger des Männerchors Bannholz meistern 19 Auftritte, 50 Proben und die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum.

Bannholz (tao) Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr hielt der Männerchor Bannholz (MCB) bei seiner Hauptversammlung im Gasthaus Storchen. Im Mittelpunkt standen die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. "Beide Male war die Halle voll und die Besucher waren begeistert", stellte der Vorsitzende Tobias Armbruster fest. Er freute sich, mit Gebi Scherrer einen neuen Sänger begrüßen zu können. Schriftführer Theo Kraus ließ in einer spannenden Power-Point-Präsentation das Jahr Revue passieren.

Der erste Auftritt fand bei der Frauenfasnacht in Remetschwiel statt. Es folgte ein Fototermin auf dem Gupfen, um einen Flyer zum Jubiläum in Auftrag geben zu können. Am 23. April ging dann das große Festbankett mit mehreren Gastchören und Ehrengästen über die Bühne. Im Juni wurde eine "Übungs-CD für Daheim" herausgegeben. In den Sommermonaten beteiligte sich der MCB am Heugaißfest in Bierbronnen und am Rosenfest in Nöggenschwiel. Im Oktober fand dann das zweite große Ereignis, das Jubiläumskonzert in der ausverkauften Haagwaldhalle statt. "Viele Besucher mussten abgewiesen werden, weil es keinen Platz mehr gab", so Theo Kraus. Chorleiter Jörg Schmidt resümierte: "Es war ein ereignisreiches Vereinsjahr, das mit viel Probenarbeit verbunden war, die Sänger sind kräftig strapaziert worden." Weiter sagte er: "2017 wird ein ruhigeres Jahr werden. Wir haben Zeit, ein paar neue Lieder einzuüben, vor allem auch Lieder für spezielle Anlässe." Er bedankte sich bei Felix Bing fürs Einsingen vor den Auftritten und bei Roland Kost für die Unterstützung bei den Proben. Kassierer Hans-Willi Müller bilanzierte ein kräftiges Plus in der Kasse.

"Das Jahr hat auch finanziell positiv zu Buche geschlagen", stellte er fest. Bürgermeister Roland Arzner nahm die Entlastung des Vorstandes vor. "Es war ein tolles Jahr", sagte er. "Die Veranstaltungen waren für alle ein Genuss." Bei den Wahlen wurde der bisherige Beisitzer Gisbert Ullrich zum neuen Schriftführer gewählt und Fritz Schori rückte als Beisitzer in den Vorstand nach. Bernhard Pfeifer stellte die Statistik vor: Es gab 19 Auftritte und 50 Proben. Spitze beim Probenbesuch waren Hüss Lauer, Gisbert Ullrich, Klaus Nowak und Dieter Ebner.