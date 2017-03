Weilheim Landfrauen Nöggenschwiel vielfach aktiv

Marlies Bächle erhält für 25-jährige Mitgliedschaft die Silberne Biene. Ein Besuch des Musicals "Mary Poppins" in Stuttgart steht dieses Jahr auf dem Programm. Auch eine Besichtigung der Zweifel-Chipsfabrik mit den Senioren ist geplant.

Nöggenschwiel – Bei der Hauptversammlung der Landfrauen gaben Vorsitzende Bettina Albrecht und Stellvertreterin Ursula Ebner bekannt, dass sie sich 2018 aus dem Vorstand zurückziehen werden. Schriftführerin Susanne Fehrenbacher erinnerte daran, dass die Frauen 194 Stunden in der Rosenpflege verbracht, sowie an den Rosentagen 85, und am Schlüchttal-Narrentreffen 40 Kuchen verkauft haben.

Bürgermeister Roland Arzner lobte die Frauen für ihr engagiertes Wirken: "Besonders in der Rosenpflege leisten sie überaus wertvolle Arbeit." In der Versammlung wurde Marlies Bächle für 25-jährige Mitgliedschaft bei den Landfrauen mit der Silbernen Biene ausgezeichnet. Mit den Senioren unternehmen die Landfrauen eine Besichtigung der Zweifel-Chipsfabrik. Außerdem ist ein Besuch des Musicals "Mary Poppins" in Stuttgart geplant.