Weilheim Kirchenchor: Sänger suchen Nachwuchs

Durchschnittsalter beim katholischen Kirchenchor Weilheim liegt inszwischen bei 64 Jahren. Theresa Pinto (80) hört nach 57 Jahren als aktive Sängerin auf

Mit kleinen Veränderungen geht der Vorstand des katholischen Kirchenchores in die kommenden zwei Jahre. Bestätigt wurden Marietta Gerspach, Doris Isele und Monika Stüber als gleichberechtigte Vorsitzende, sowie Kassiererin Maria Metzger und Schriftführer Toni Behringer. Neu eingeführt wurde der Posten eines zweiten Schriftführers, den Bernhard Ebi übernimmt.

Hoch zufrieden zeigte sich Dirigentin Ursula Schneider mit der Leistung ihrer 27 Sänger. 17 Auftritte standen 2016 auf dem Programm. Bei den 45 Proben lag der durchschnittliche Besuch bei 85 Prozent. "Es ist toll, mit welcher Begeisterung alle dabei sind", betonte Schneider, die von ihrem Ehemann Kurt unterstützt wird. Aber Schneider sorgt sich um die Zukunft des Kirchenchores: "Wir sind ein in die Jahre gekommener Chor, der Altersdurchschnitt liegt bei 64 Jahren. Es wäre schön, wenn wir ein paar junge Sängerinnen und Sänger begrüßen könnten. Besonderer Mangel herrscht bei den Männerstimmen und im Alt. Wir machen halt weiter, so lange es geht", so die Dirigentin. Mit Theresa Pinto (80) verlässt wieder eine Sängerin den Chor. Sie wurde von Doris Isele verabschiedet.

Pater Christoph Eichkorn, Pfarrer in Weilheim, würdigte den Einsatz des Kirchenchores. "Der Chor begleitet nicht nur die Messen, sondern ist ein unverzichtbarer lithurgischer Bestandteil in den Gottesdiensten." Besonders hob er das Adventskonzert hervor, das ihm in ausgesprochen guter Erinnerung geblieben sei.

Der Kirchenchor Weilheim wurde im Jahr 1895 gegründet und hat 26 aktive Sänger. Kontakt: Marietta Gersbach, 07741/631 27, Doris Isele, 07741/62937 oder Monika Stüber, 07741/632 22.