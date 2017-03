Weilheim Katholische Frauengemeinschaft Weilheim veranstaltet wieder Suppensonntag

Bürgermeister Roland Arzner würdigte bei der jüngsten Hauptversammlung die Verdiente des Vereins. Der beliebte Suppensonntag findet am 26. März in der Nägeleberghalle Weilheim statt.

Weilheim – Mit rund 80 Mitgliedern ist die katholische Frauengemeinschaft ein beachtlich großer Verein, der im Allgemeinen allerdings eher im Verborgenen wirkt. Monatliche Gemeinschaftsmessen, jährlich stattfindende Wallfahrten, der ökumenische Gebetstag und ein Einkehrtag im Kloster Mariabronnen zur Stärkung des Glaubens sowie Besuche bei Jubilaren und ein jährlicher Grillnachmittag für die Weilheimer Senioren stehen auf dem Programm.

Einmal im Jahr rückt die Frauenvereinigung aber ins Licht der Öffentlichkeit: wenn die Frauen in der Fastenzeit zum Suppensonntag in die Nägeleberghalle einlädt. Dann gibt es im Ort wohl kaum jemanden, der nicht in die Halle kommt, um dort seine Mahlzeit einzunehmen.

Bürgermeister Roland Arzner brachte es bei der Hauptversammlung der Frauengemeinschaft im Bürgersaal auf den Punkt: „Ihr macht einfach die besten Suppen und lockt damit auch die Menschen von weiter her zu uns in die Haagwaldhalle.“ Der nächste Suppensonntag findet am 26. März in der Nägeleberghalle statt. „Allerdings“, so die Vorsitzende Helga Hahn, „können wir die Suppensonntage nur noch so lange anbieten, solange wir Frauen haben, die bereit sind zu kochen.“

Damit nahm sie Bezug auf den hohen Altersdurchschnitt der Mitglieder, der jenseits der 70er-Marke liegt, denn der Nachwuchs fehlt. Den Erlös aus den Einahmen der Suppensonntage spendet die Frauengemeinschaft an caritative Einrichtungen und Menschen in Not. Im vergangenen Jahr waren das 1800 Euro: Jeweils 600 Euro gingen an Andreas Hauser für sein Hilfsprojekt in Kalkutta, sowie an Gabi Laszinger, die ein Projekt in Nepal unterstützt und an Manuel Isabos „Africa-Help“. Ohne Veränderungen geht der Vorstand in die nächsten zwei Jahre. Einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende Helga Horn, Kassenverwalterin Beatrix Hilpert, Protokollführerin Iris Stadler und Beisitzerin Monika Cigolla. Die Vertreterinnen für die Ortsteile der Kirchengemeinde wurden von den Mitgliedern bestätigt. Das sind für Indlekofen Hildegard Gampp, für Aispel Hannelore Senn, für Rohr Christa Welte und für Dietlingen Maria Gamp.

„Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz würde in unserer Gemeinde vieles nicht laufen“, so Bürgermeister Roland Arzner. „Es ist wichtig, bestehende Strukturen, die zu bröckeln drohen, zu pflegen. Nur so kann man der Gesellschaft den nötigen Halt geben. Sie tragen mit ihrem persönlichen Engagement entscheidend dazu bei.“

Frauengemeinschaft Weilheim

Die katholische Frauengemeinschaft Weilheim wurde 1903 als "christlicher Mütterverein" gegründet. Anfang der 70er wurde der Name in "katholische Frauengemeinschaft" umgeändert. Der Verein hat derzeit rund 80 Mitglieder. Kontakt: Vorsitzende Helga Horn, Telefon 07741/644366