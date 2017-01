Weilheim Informationen zum Jahresbeginn gibt es bei der Bürgerversammlung für drei Teilorte von Weilheim

Die Bürgerversammlung für drei Teilorte von Weilheim in Remetschwiel ist gut besucht. Brunnadern wartet vergeblich auf ein eigenes Bushäuschen.

Gut besucht war auch die dritte Bürgerversammlung in der Gemeinde Weilheim, die für die Ortsteile Bannholz, Remetschwiel und Brunnadern in der Remetschwieler Haagwaldhalle stattfand. Regie führten Bürgermeister Roland Arzner, Hauptamtsleiter Jan Albicker und Kämmerer Peter Schmidt. Roland Arzner forderte die Bürger auf, einen Beitrag zur Stabilisierung der örtlichen Infrastruktur zu leisten und die Lädele in Weilheim, Nöggenschwiel und Remetschwiel zum regelmäßigen Einkauf zu nutzen "und nicht nur das einzukaufen, was wir im Tal vergessen haben."

Die Feuerwehr Remetschwiel erhielt ein neues Einsatzfahrzeug, das Platz für neun Personen bietet. Im Kindergarten Remetschwiel wurde die baufällige Pergola abgerissen. Sie soll durch ein neues Spiel- und Gerätehaus ersetzt werden. Mit Spendengeldern wurden drei Defibrillatoren angeschafft, einer wurde auch an der Haagwaldhalle deponiert. Um der anhaltenden Nachfrage nach Bauplätzen gerecht werden zu können, sind fünf neue Baugebiete in Planung, darunter das Gebiet Steinbachstraße West in Remetschwiel mit zwölf Plätzen, das Gebiet Eschen III mit zehn Plätzen und der Bereich Innerberg in Bannholz mit drei Plätzen. Derzeit werden weitere Grundstücksverhandlungen in Bannholz geführt.

Für die Dachsanierung der Haagwaldhalle sind 185 000 Euro veranschlagt. Dazu wurde ein Zuschuss in Höhe von 145 000 Euro bewilligt. In der anschließenden Aussprache mit den Bürgern wurde das gewünschte Buswartehäuschen in Brunnadern angesprochen. Dazu erklärte Roland Arzner, der Gemeinderat habe das Buswartehäuschen mehrheitlich an diesem Standort abgelehnt. "Stattdessen haben wir nach einem Standort in zentraler Lage gesucht, aber niemand wollte das Häuschen auf seinem Grundstück oder vor seinem Hause haben." (tao)