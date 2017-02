Weilheim Hoch hinaus beim Bunten Abend: Narrenzunft Närrische Friedli glänzen mit akrobatischen Kunststückchen

Bunter Abend der"Närrischen Friedli" kommt gut an. Akrobatische Kunststücke und Gags kommen gut an.

Weilheim – Viel närrisches Volk war anlässlich des Bunten Abends der Narrenzunft „Närrische Friedli“ in die, zum Rittersaal umfunktionierte Nägeleberghalle in Weilheim gekommen.

Schon beim Einmarsch der „Närrischen Friedli“, angeführt von Zunftmeisterin Daniela Meier und dem Elferrat, ließen die Närrinnen und Narren, zum großen Teil aufwändig und phantasievoll verkleidet und maskiert, erkennen, dass sie einen unterhaltsamen Abend erwarteten und nicht mit Applaus zu geizen gedachten.

Den Reigen der Auftritte, es waren nicht weniger als 13 in dem gut dreistündigen Programm, eröffneten die Frauen des Turn- und Sportvereins mit ihrem Tanz „The dancing Death“, im Schwarzlicht bewegten sich Skelette anmutig auf der Bühne, der ganz nach dem Geschmack des närrischen Publikums war. Für ihre Darbietung erhielten sie ebenso den herzlichen Beifall, wie „Jogis Jungs“, die mit ihrem Sketch die Weilheimer Handwerker gekonnt durch den Kakao zogen.

Zwei weitere Tanzdarbietungen von Rockern (närrische Frauen) und Wikingern (Mädels vom TuS) mit tollen Effekten folgten, ehe es richtig laut im Rittersaal wurde. Eine Horde musizierender Indianer, die Weilheimer Gugge „Prärie Hüüler“ brachte jegliche Unterhaltung zum Erliegen. Eine knappe halbe Stunde gab’s unter der Leitung von Sabrina Keller ordentlich eins auf die Ohren. Nach der Pause, die Ohren hatten sich wieder an die normale Lautstärke im Saal, und die war auch schon ziemlich hoch, hatte dann Jupp, der kölsche Jung in Weilheim, seinen inzwischen jährlichen Auftritt, für den er, wie gewöhnlich den frenetischen Applaus der närrischen Versammlung kassieren durfte.

Nicht minder beklatscht wurde der Tanz der TuS Dienstags-Turnerinnen, die adrett mit Schwarzwald-Bollenhüten über die Bühne wirbelten, der nicht ganz jugendfreie Sketch der Närrischen Männer, die Sparmaßnahmen im Altersheim demonstrierten, und die TV-Chartshow der Mädels der Zunft.

Traditionell stellten die Mitglieder des Elferrats, unterstützt von den anderen Narren der Zunft, unter der Leitung von Astrid Stempel das Schlussbild des Bunten Abends im Rittersaal. Vorlage war dieses Jahr Karl May mit Szenen aus seinen unvergessenen Indianergeschichten. Verstärkt wurde die Gruppe, da sie nun einmal da waren und auch von den Kostümen her zum „grande finale“ passten, von den „Prärie Hüülern“, die noch einmal den Saal in seinen Grundfesten erbeben ließen. Durch das Programm führte Heike Götte, die es auch zwischen Nummern verstand, die Narren im Saal bei Laune zu halten. Für Musik in den Pausen sorgte Alleinunterhalter Guido Heidenreich aus Ühlingen.

1) Mit ihrer Pyramide begrüßten die "Närrischen Friedle" ihre Gäste zum Bunten Abend der Narrenzunft Weilheim im Rittersaal in der Nägeleberghalle in Weilheim. Bild: Claus Bingold

2) Die "Rocker" (Frauen der Narrenzunft) wagten sich sogar motorisiert in den Saal. Knatternd und stinkend jagte die Rockerbraut über die Bühne. Bild: Claus Bingold

3) Mit ihrem Auftritt begeisterten die Prärie Hüüler die närrischen Massen beim Bunten Abend in Weilheim. Frontfrau Sabrina Keller (Bild) hat ihre Indianer gut im Griff. Bild: Claus Bingold

4) Fröhlich und leicht beschwingt: die Dienstagsturnerinnen des TuS begeisterten die Narren im Saal mit ihrem Tanz. Bild: Claus Bingold

5) Gute Laune, wohin man auf dem Bunten Abend der Narrenzunft Weilheim sah. Wenn man dann noch Hahn im Korb ist, wie der junge Mann auf dem Bild, dann ist der Abend mit Sicherheit gerettet. Bild: Claus Bingold